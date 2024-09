Tupperware Corporation dépose une faillite financière

"Depuis un certain temps, notre entreprise fait face à des difficultés significatives en raison des conditions économiques difficiles à l'extérieur", a déclaré Laurie Ann Goldman, présidente et directrice générale de Tupperware, dans un communiqué publié tard mardi.

"Cette situation nous a contraints à explorer de nombreuses stratégies potentielles et, finalement, nous avons choisi cette voie comme la plus appropriée. Notre objectif est d'acquérir la nécessaire adaptabilité tout en travaillant vers une transition en une entreprise qui accorde la priorité aux opérations numériques et exploite la technologie."

Cette situation évolue encore et sera mise à jour en conséquence.

