Tui continue de profiter de l'enthousiasme des voyageurs : son activité hôtelière, avec des marques comme Riu, Tui Blue et Robinson, a connu une augmentation significative, et les croisières restent populaires, permettant des prix plus élevés. Le prix moyen a augmenté de trois pour cent récemment, selon l'entreprise. Cette augmentation était légèrement inférieure aux quatre pour cent mentionnés précédemment.

Les destinations courtes et moyennes distances, en particulier en Espagne, en Grèce et en Turquie, sont actuellement très prisées. Au cours du troisième trimestre, jusqu'à la fin juin, Tui a transporté 5,8 millions de clients - quatre pour cent de plus qu'à la même période l'an dernier. Dans l'ensemble, l'entreprise a dépassé les prévisions de revenus et de bénéfices des analystes et a décrit le trimestre comme un record.

Tui a déjà vendu 13,3 millions de voyages pour la saison estivale, soit 4,3 millions de plus qu'en mai. Selon l'analyste Jaina Mistry de la société d'investissement Jefferies, l'activité actuelle est encourageante.

Bien que le rythme des augmentations de prix ait légèrement ralenti, le développement est loin de la faiblesse observée ailleurs dans le secteur, a déclaré l'analyste Richard Clarke de Bernstein Research. Si une déception est à signaler, c'est que le rythme de réservation n'a augmenté que légèrement depuis la faillite de son concurrent FTI.

Au cours du troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Tui a augmenté de 9,5 pour cent par rapport à l'année précédente, pour atteindre 5,8 milliards d'euros. Après ajustement des effets spéciaux, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts s'est élevé à 231,9 millions d'euros, soit presque 37 pour cent de plus qu'à la même période l'an dernier.

La crise du secteur du voyage due à la pandémie de Corona a mis Tui au bord de la faillite en 2020. L'État allemand a sauvé l'entreprise de la faillite en lui accordant des milliards d'euros d'aide. Depuis, Tui a remboursé l'aide du Fonds de stabilisation économique avec de l'argent frais provenant d'investisseurs.

La crise du secteur du voyage due à la pandémie de Corona a mis Tui au bord de la faillite en 2020. L'État allemand a sauvé l'entreprise de la faillite en lui accordant des milliards d'euros d'aide. Depuis, Tui a remboursé l'aide du Fonds de stabilisation économique avec de l'argent frais provenant d'investisseurs.

