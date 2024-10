Tuch se venge du traitement brutal infligé au joueur allemand de la LNH

John-Jason Peterka termine son voyage en Europe avec une migraine tenace. Lors du deuxième match de la saison régulière de la LNH des Buffalo Sabres contre les New Jersey Devils à Prague, il a connu une soirée difficile. Dans une défaite serrée de 1:3 pour les Sabres, Peterka a subi une commotion cérébrale suite à un solide plaquage de Brenden Dillon. L'incident s'est produit tôt dans la première période, contraignant Peterka à quitter le match.

Son coéquipier Alex Tuch était visiblement bouleversé par la situation, se jetant sur Dillon sur la glace peu de temps après. "J'ai vu Peterka allongé par terre, puis mes yeux se sont posés sur Dillon", a commenté Tuch. "Je rivalise avec Dillon depuis le début de ma carrière. Bien que recevoir un coup soit inévitable au hockey, quand des joueurs comme Peterka sont touchés, il faut agir, peu importe qui on affronte."

Les Sabres ont réussi à marquer le premier point grâce à Tage Thompson (29), mais Seamus Casey (32), Paul Cotter (48) et le Suisse Timo Meier (55) ont renversé la situation. Malheureusement, l'équipe a connu une défaite similaire contre les New Jersey Devils la veille, avec Peterka crédité pour leur seul but.

Les prochains matchs en Amérique du Nord sont prévus pour mercredi, où l'étoile allemande Leon Draisaitl mènera les Edmonton Oilers contre les Winnipeg Jets à domicile. Pour l'instant, il est inconnu combien de temps Peterka sera absent. Avant les matchs de la Global Series de Prague, les Sabres avaient sillonné l'Europe, remportant un victoire de 5:0 contre l'équipe locale, Red Bull, lors de l'ouverture du SAP Garden à Munich. Après le match, Peterka et ses coéquipiers se sont imprégnés de l'ambiance d'Oktoberfest dans son pays natal.

Les joueurs des Sabres ont exprimé leur soutien à Peterka, de nombreux joueurs discutant de l'incident lors des entrevues d'après-match. Malgré ce revers, les amateurs de sport du monde entier ont été attristés par la blessure de Peterka et espèrent un prompt rétablissement.

Lire aussi: