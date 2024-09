Tuberville empêche l' avancée militaire d' un conseiller d' Austin.

Le sénateur Tuberville a des problèmes avec les actions du lieutenant-général Clark pendant la période de congé médical du secrétaire Austin, a déclaré un représentant de Tuberville, Mallory Jaspers, à CNN. Le lieutenant-général Clark savait que le secrétaire Austin était incapacité mais n'a pas informé le président. En tant qu'officier de haut rang, il est du devoir du lieutenant-général Clark d'informer le président en cas de disruption de la chaîne de commandement.

Cependant, cette situation est différente de celle où Tuberville a mis fin à toutes les promotions militaires en 2020 à moins que le Pentagone ne modifie sa politique sur l'avortement. Selon une source ayant parlé à CNN, cette nomination actuelle, maintenant en cours de consideration, peut encore être résolue par des manœuvres parlementaires et n'est pas aussi nombreuse que la pile de l'année dernière.

La publication d'un rapport du inspecteur général du Pentagone pourrait également influencer le processus de confirmation et son rythme. L'enquête a été ouverte plus tôt cette année pour examiner si le Pentagone dispose des politiques nécessaires pour gérer une transition d'autorité et de responsabilités fluide suite aux hospitalisations non annoncées d'Austin.

Jaspers a déclaré que Tuberville "attendait avec impatience la sortie du rapport de l'IG".

Le Washington Post a rapporté en premier la suspension.

CNN a tenté d'obtenir un commentaire du Pentagone.

Le secrétaire Austin a été hospitalisé le 1er janvier en raison de complications suite à une opération de la prostate effectuée en décembre. Le Pentagone a gardé les médias dans l'ignorance jusqu'au 5 janvier, malgré l'état critique d'Austin. Il a été révélé plus tard qu'Austin n'avait pas informé le Congrès ou la Maison Blanche de son diagnostic, de l'opération initiale ou des complications et de l'hospitalisation ultérieures.

Le manque de communication a suscité une tempête politique sur Capitol Hill. Austin a été interrogé par des membres du Congrès lors d'une audition en février concernant son retard à informer à la fois le Congrès et le président Joe Biden de sa situation - les républicains étant particulièrement agressifs dans leurs questions à Austin.

Austin a déclaré dans un communiqué en juillet que le président Biden avait nommé Clark, actuellement assistant militaire senior d'Austin, au poste de commandant général du Pacifique de l'armée des États-Unis.

Maintenant que la nomination est en cours de discussion, le chef de la majorité Chuck Schumer pourrait appeler un vote et utiliser le temps pour confirmer le candidat, car Tuberville ne peut plus bloquer le processus seul.

Tuberville a fait face à la pression des deux partis pendant plusieurs mois en 2020 pour lever l'arrêt général des promotions militaires, qui a commencé en mars et a bloqué la confirmation de plus de 450 candidats militaires de haut niveau. Les

