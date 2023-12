Tua Tagovailoa admet qu'il envisage de prendre sa retraite après avoir subi de multiples commotions cérébrales

"Je l'ai envisagé pendant un certain temps, j'ai discuté avec ma famille, avec ma femme et j'ai eu ce genre de conversations, mais ce sera difficile pour moi de quitter ce jeu vu mon âge", a déclaré le joueur de 25 ans à la presse.

"J'ai toujours rêvé de jouer le plus longtemps possible pour que mon fils sache exactement ce qu'il regarde faire à son père. C'est ma santé. C'est mon corps. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi et ma famille. J'aime le football, si ce n'était pas le cas, j'aurais arrêté depuis longtemps.

Tagovailoa a subi de multiples commotions cérébrales la saison dernière, ce qui lui a fait manquer cinq matchs, y compris les séries éliminatoires.

Pendant l'intersaison, Tagovailoa s'entraîne au jiu-jitsu pour apprendre à tomber avec précaution.

"On pense que [apprendre à tomber] est facile, qu'il suffit de ne pas tomber et de ne pas se cogner la tête, mais c'est bien plus que cela", a-t-il déclaré. "J'ai été projeté dans les airs. On m'a mis dans de nombreuses positions inconfortables pour que j'apprenne à tomber et que j'essaie de réagir dans ces positions où je suis projeté.

Tagovailoa a déclaré qu'il n'était pas difficile de regarder ses blessures de la saison dernière pour ses séances d'entraînement.

"Je veux m'améliorer dans tout ce que je peux faire pour aider l'équipe à gagner des matches. Je sais que le plus important est ma santé, le fait de rester sur le terrain", a-t-il déclaré.

"J'ai pu regarder ce film avec mon entraîneur de jiu-jitsu et nous avons pu revivre le scénario de la manière dont j'ai été plaqué, dont je suis tombé - et il ne s'agissait pas d'un seul match en particulier. Il s'agit de plusieurs façons dont j'ai été mis à terre et de la manière dont j'aurais pu éviter cela".

Tagovailoa a déclaré que les neurologues lui ont dit que l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) ne serait pas un problème pour lui et que c'est la raison pour laquelle il se sent à l'aise pour retourner sur le terrain.

"C'est seulement lorsque vous vous cognez constamment la tête contre quelque chose", a déclaré Tagovailoa. "Je pense que c'est plus adapté aux linebackers, aux linemen (offensifs), aux linemen (défensifs), aux gars qui sont constamment en train de se battre, donc cela a aussi joué un rôle dans ma prise de décision et dans mon envie de revenir jouer.

Les Dolphins ont exercé l'option de cinquième année du contrat de Tagovailoa en mars. Il est sous contrat avec l'équipe jusqu'à la saison 2024.

Tagovailoa touchera 23,17 millions de dollars garantis pour la saison 2024, selon la NFL.

Source: edition.cnn.com