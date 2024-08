Tu peux encore sauver la journée.

Pas fermé l'œil de la nuit et retourné dans son lit toute la nuit ? Une nuit blanche arrive à tout le monde de temps en temps. Ce qui compte, c'est comment on gère le lendemain. Voici comment lutter contre la fatigue.

Parfois, on a l'impression d'être maudit et on n'arrive pas à s'endormir la nuit, en se retournant dans son lit - mais le sommeil refuse de venir. Le lendemain est souvent gâché par la fatigue, ce qui rend difficile de se concentrer et cause de l'irritabilité. Cependant, il existe des moyens de sauver la journée après une nuit blanche et se sentir un peu plus énergique.

Eau, Eau, Eau

Après une nuit blanche, la première chose à laquelle on pense souvent est une tasse de café : une bonne dose de caféine chassera Surely la fatigue, n'est-ce pas ? Bien que le café puisse en effet aider à se sentir plus alerte, la première boisson de la journée devrait être de l'eau. La privation de sommeil peut entraîner une déshydratation, ce qui aggrave la fatigue. Il est donc préférable de boire un grand verre d'eau en se réveillant - cela aide à réhydrater le corps et à stimuler la circulation.

Une tasse de café peut Certainly suivre, mais pas trop et au bon moment. Ceux qui dépendent uniquement du café peuvent avoir du mal à dormir la nuit suivante. Le moment idéal pour une tasse de café est environ deux heures après le réveil - et de préférence après le premier repas. L'après-midi est à éviter. Un bon substitut au café est le thé.

Air Frais et Régime Alimentaire Equilibré

Même si la fatigue est accablante, il vaut la peine de faire un effort pour faire une petite promenade en plein air. Le mouvement favorise la circulation et aide à revigorer le corps. De plus, il libère des hormones du bonheur. La lumière du jour aide également à réguler le rythme naturel du sommeil.

Ensuite, traitez-vous avec un petit-déjeuner équilibré : évitez les aliments lourds et gras et optez pour des fruits, des céréales complètes et des protéines. Ils fournissent de l'énergie et aident à maintenir des taux de glucose sanguin stables.

Douche Froide et Sieste Puissante

Rien ne stimule la circulation comme une douche rafraîchissante. Plus l'eau est froide, mieux c'est. Ceux qui prennent des douches froides le matin en tirent des bénéfices à long terme, car les études ont montré des effets positifs sur le système immunitaire.

Après le déjeuner, on ressent souvent une baisse d'énergie importante, surtout après une nuit blanche. Une petite sieste peut faire des merveilles. Cependant, elle doit être une véritable sieste puissante - environ 20 minutes. Une fois que la phase de sommeil profond est atteinte, la sieste devient contre-productive. Un truc est de s'allonger avec une clé à la main. Dès que la phase de sommeil profond est atteinte, les muscles se détendent, la clé tombe par terre et le son vous réveille.

La psychologie derrière une nuit blanche peut conduire à des sentiments d'irritabilité et de difficulté à se concentrer le lendemain. Comprendre que la hydratation joue un rôle crucial dans la lutte contre la fatigue, boire un grand verre d'eau en se réveillant peut aider à réhydrater le corps et à promouvoir les niveaux d'énergie.

Lire aussi: