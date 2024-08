Tu essaies d'éviter une ruée vers les éléphants?

Les estimations varient, mais de tels conflits dans l'État ont entraîné plus de 200 morts d'éléphants et 400 morts humaines de 2017 à 2022, selon les données d'Aaranyak, un groupe local de conservation qui a développé l'application "Haati App" ou "Elephant App" en collaboration avec le gouvernement de l'Assam.

L'application est conçue pour avertir les villageois et les agriculteurs de la présence d'éléphants sauvages à proximité des habitats humains, dans le but d'éviter des rencontres dangereuses.

"Alimentée par une combinaison d'une explosion de la population et de la pauvreté, l'humanité a étendu ses frontières, tandis que les animaux ont vu leurs jungles rétrécir", a déclaré Aaranyak, qui signifie "appartenir à la forêt" en sanskrit.

L'Assam est le foyer de plus de 5 000 éléphants sauvages, le deuxième plus élevé du pays après le Kerala, dans la pointe sud-ouest de l'Inde, qui en compte environ 6 000, selon un rapport de 2017 du ministère de l'Environnement, des Forêts & du Changement climatique.

Il reste moins de 50 000 éléphants asiatiques dans le monde, et ils sont classés comme espèces en danger sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les éléphants indiens sont une sous-espèce d'éléphants asiatiques originaires du pays, et il en reste environ 40 000 à l'état sauvage, selon le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Bien que l'Inde compte plus de 100 parcs nationaux et environ 30 réserves pour éléphants, de nombreux animaux perdent leur habitat naturel en raison de l'augmentation de l'agriculture et des activités humaines, ont mis en garde les groupes de conservation.

Les éléphants sont de grandes créatures qui voyagent souvent en troupeaux, et environ 500 000 familles en Inde sont touchées chaque année par les éléphants qui dévastent les cultures, selon le WWF.

Certains agriculteurs ont recours à l'abattage d'éléphants pour protéger leur famille, car toute rencontre avec des animaux pesant au moins 5 tonnes peut rapidement devenir mortelle.

À l'occasion de la Journée mondiale de l'éléphant, qui a eu lieu lundi, le Premier ministre indien Narendra Modi a réaffirmé l'engagement du gouvernement à fournir un habitat adapté aux éléphants.

"Pour nous en Inde, l'éléphant est lié à notre culture et à notre histoire, et c'est réjouissant que leur nombre ait augmenté ces dernières années", a déclaré Modi sur Facebook.

Cependant, l'envahissement illégal de zones protégées et l'abattage des forêts pour la construction de routes et d'infrastructures ont entraîné une perte et une fragmentation significatives de l'habitat des éléphants, qui sont des symboles sacrés dans l'hindouisme et le bouddhisme.

Problème plus large en Asie

Les éléphants ont perdu presque deux tiers de leur habitat en Asie, en raison de plusieurs siècles de déforestation et de l'utilisation croissante des terres pour l'agriculture et les infrastructures.

Une étude publiée dans le journal Scientific Reports en avril a révélé que l'Inde était le deuxième pays ayant connu la plus forte baisse des habitats d'éléphants, avec une perte de 86 % des terres appropriées entre 1700 et 2015, derrière la Chine, qui en a perdu 94 % sur la même période.

L'éléphant asiatique est présent dans 13 pays à travers le continent, mais leurs habitats forestiers et herbeux ont été réduits de plus de 64 % - soit 3,3 millions de kilomètres carrés (1,2 million de miles carrés) de terres - depuis 1700, selon les chercheurs. Cela représente roughly la taille de l'Alaska.

Le monde compte moins de 50 000 éléphants asiatiques, dont plus de 5 000 vivent dans l'Assam, ce qui en fait la deuxième population la plus élevée après le Kerala en Inde.

Les éléphants, considérés comme des symboles sacrés dans l'hindouisme et le bouddhisme, ont perdu presque deux tiers de leur habitat en Asie, l'Inde et la Chine ayant connu les deuxième et première plus fortes baisses respectivement.

Lire aussi: