- Tu es prête à posséder une île?

Plage de sable blanc et eau turquoise, pas de vacanciers bruyants – ou simplement une cabane douillette au milieu de la nature intacte. C'est ainsi que beaucoup d'Allemands imaginent leurs vacances idéales. Ou mieux encore : une île rien que pour soi. Beaucoup de gens ne savent pas que cela n'a pas besoin de rester un rêve lointain. Car il n'est pas nécessaire d'être une célébrité ou d'avoir des millions en banque pour acheter une île – même si cela ne nuitcertainement pas. Mais il y a quelques choses à considérer lors de l'achat d'une île.

Critères pour l'île : Région, taille, accessibilité

Lorsque Karsten Kossatz, un entrepreneur de Berlin, a inspecté pour la première fois le "roc avec des arbres" qu'il décrit maintenant avec affection comme son île, il est tombé amoureux de la beauté rugueuse et originelle de la nature. Lui aussi avait ce rêve d'avoir une île, mais il n'était pas conscient que l'achat pouvait être abordable. "Je pensais que je pourrais m'offrir une île quand je serais vieux et riche", se souvient Kossatz, fondateur de No-Venture-Studio Capital. "Mais il y a beaucoup d'îles en Europe du Nord au prix d'un appartement de Berlin. Alors il faut prendre une décision."

Acheter l'île sur la côte finlandaise n'a été ni plus ni moins difficile que d'acheter une maison ou un appartement, selon lui – et il a commencé avec un agent immobilier. Le courtier en îles Farhad Vladi de Hambourg a des îles dans le monde entier et dans toutes les catégories de prix. Actuellement, par exemple, une île de 9 hectares sur la côte de la Nouvelle-Écosse, au Canada, est à vendre pour environ 87 000 euros, mais aussi une île de 174 hectares aux Bahamas pour 45 millions de dollars.

Pour déterminer si un prix est raisonnable ou non, il peut être utile de regarder les prix au mètre carré sur le continent ou les prix de vente des îles voisines. La région et la taille influencent certainly le prix d'une île, mais aussi la facilité avec laquelle elle peut être atteinte et la distance à laquelle elle est déjà développée. Alors : y a-t-il un mouillage sûr pour un bateau ? Y a-t-il déjà une maison, ou la construction est-elle autorisée ?

Des courtiers comme Vladi sont là pour clarifier ces questions. Vladi est le premier à s'être spécialisé dans les îles privées et est considéré comme l'un des courtiers en îles les plus réussis. Il s'assure que ses îles sont "propres sur le plan juridique", c'est-à-dire qu'elles doivent avoir un titre de propriété et qu'il n'y ait pas de problèmes avec les autorités. Il établit également d'autres critères : "Elles doivent être politiquement et climatiquement stables. Il doit y avoir une autorisation de construction. L'île doit être facilement accessible en bateau ou en hélicoptère. Et l'hôpital le plus proche ne doit pas être à plus de 90 minutes."

Infrastructure et choix de l'emplacement

S'il n'y a pas de cabane ou de puits sur l'île, une certaine infrastructure doit être créée d'abord. "Rendre une île habitable ne prend pas plus de six mois", dit Vladi. Si une petite île coûte 50 000 euros, le même montant serait ajouté pour installer une cabane, l'alimentation en énergie et en eau. Aujourd'hui, l'électricité peut être relativement facilement générée avec l'énergie éolienne et les cellules solaires. Certaines îles ont des sources d'eau douce, sinon des usines de dessalement doivent rendre l'eau de mer potable.

Une petite maison n'a pas besoin d'être chère. Par exemple, au Canada, les cabanes en rondins et les tiny houses sont vendues très bon marché, et le matériau peut être facilement transporté sur l'île. "Dans d'autres pays où il n'y a presque pas ou pas d'infrastructure du tout, cela prend bien sûr plus de temps et coûte plus cher", dit Vladi.

L'endroit où placer sa propre île devrait également dépendre du moment de voyage et de vacances préféré, selon l'agent immobilier. Par exemple, en juillet ou en août, on serait bien adapté en Irlande, en Bretagne ou au Canada, tandis qu'en hiver ou au printemps, les Caraïbes pourraient être plus appropriées.

Coûts supplémentaires et logistique

Outre le charme de la vie insulaire, les acheteurs de telles propriétés font également face à des coûts supplémentaires, tels que les frais notariaux, les frais de registre foncier, les commissions des agents immobiliers et la taxe de transfert de propriété, qui est notably plus faible au Canada qu'en Allemagne.

Le niveau des coûts de fonctionnement, notamment les taxes foncières et l'assurance, varie selon le pays. L'entrepreneur Kossatz, après avoir acheté son île finlandaise, a peu d'obligations locales. "Il n'y a pas de jardin à entretenir, c'est tout wilderness", explique-t-il. "Quand je pars, je fais mes valises et je peux être absent pendant plusieurs mois."

Cependant, posséder une île implique de Significant défis logistiques. Il faut environ une heure pour atteindre le continent, à condition que tout se passe bien. "Il faut apporter tout ce dont on a besoin, et si on oublie quelque chose, il faut une demi-journée pour retourner à la civilisation", dit-il.

C'est précisément cette solitude que beaucoup rêvent lorsqu'ils imaginent leur propre île. Pour ceux qui ne sont pas prêts à acheter, la location d'îles est également une option.

