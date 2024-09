"Tu émettes un cri fou et perçant les oreilles"

Dans le monde de la course à pied, il est largement connu sous le nom de Père Bouteille : Claus-Henning Schulke. Il est le bras droit du marathon de Berlin (le 29 septembre, diffusé en direct à partir de 8h30 sur RTL et RTL+). Ici, le quinquagénaire a acquis un statut de légende grâce à ses passionnants passages de bouteilles d'eau à la star de la course Eliud Kipchoge. Dans une interview, le donneur d'eau partage ses préparatifs pour ce rôle spécial, le coureur qu'il assistera cette fois-ci et comment il gère sa soudaine célébrité.

sport.de/ntv.de : Monsieur Schulke, il semble qu'Eliud Kipchoge ne participe pas cette fois-ci. Courrez-vous quand même la course ?

Claus-Henning Schulke : Absolument ! Je fais cela depuis 30 ans, je ne peux pas manquer cette anniversaire.

Quel est votre rôle en tant que fournisseur d'élite ?

J'ai deux rôles. Un jour, je sers de chef d'équipe pour la fourniture d'élite et je gère 50 bénévoles. Un autre jour, je suis impliqué dans l'action, c'est pourquoi la plupart des gens me reconnaissent. Les athlètes préparent leurs boissons le samedi soir et ces bouteilles doivent leur parvenir pendant la compétition. Aujourd'hui, ces bouteilles contiennent plus que de l'eau ; elles livrent des boissons énergisantes. Ces bouteilles sont placées aux points de ravitaillement.

Nous attribuons toujours un athlète à chaque bénévole. Ces athlètes reçoivent leur bouteille de leur bénévole à 13 stations. Le défi consiste à identifier les athlètes dans la foule et à atteindre la prochaine station à temps pour leur remettre leur bouteille.

Où se trouvent les plus grands défis ?

Le premier contact est le plus difficile, car les athlètes ne connaissent pas le visage de leur bénévole, et inversement. Il est crucial que ce premier contact se passe bien, et je crie fort pour qu'ils m'entendent. Après cela, le champ se disperse. Aux stations suivantes, c'est un jeu d'enfant ; vous reconnaissez leur visage, et c'est relaxant. Je pense que si les athlètes gagnent deux secondes à chaque station grâce à un passage de bouteille sans faille, ils pourraient gagner 26 secondes.

Des photos des bénévoles sont-elles échangées avant le premier contact ?

Nous n'avons pas encore fait cela. Je tiens une loterie pour les numéros de départ des bénévoles. C'est encore incertain avant le premier contact. J'ai découvert que les athlètes portent toujours un brassard avec leur nom. Cela a facilité les choses. Nous travaillons constamment à améliorer le processus. Mon avantage est ma voix puissante - personne n'ose passer sans accepter sa bouteille (rires).

Qui allez-vous soutenir cette fois-ci ?

Parfois, je suis contacté par la gestion d'un coureur. Je soutiendrai Kibiwott Kandie - ancien détenteur du record du monde du semi-marathon. Nous avons de grands espoirs pour lui. Cela pourrait être une grande équipe, associant un professionnel expérimenté comme moi à un jeune athlète prometteur comme Kandie.

Le contacterez-vous avant ?

Je m'assurerai d'organiser une rencontre via le directeur de course auparavant. Nous discuterons et ferons connaissance. Je lui dirai la couleur de maillot que je porterai, pour qu'il se concentre dessus. Peut-être irai-je le chercher à l'aéroport - un geste sympathique qui pourrait contribuer à une bonne performance.

Y a-t-il un favori pour gagner globalement ?

Absolument. Tadese Takele et Kandie sont très proches en termes de temps du semi-marathon. Cela pourrait être une course passionnante entre eux. Kandie semble être en excellente forme au moins.

Le passage de la bouteille d'eau nécessite-t-il une technique spécifique, est-ce peut-être un art en soi ?

C'est délicat. Beaucoup de choses peuvent mal tourner. J'ai pratiqué avec Eliud Kipchoge en utilisant un vase et en regardant comment le tenir pour permettre une prise propre. Il y a eu un moment avec Kipchoge où son lièvre a tenté de prendre sa bouteille. J'ai dû réagir rapidement et la retirer, puis la repositionner pour Kipchoge. Beaucoup de choses peuvent mal tourner et doivent être préparées.

Combien de temps, combien de détails préparez-vous pour l'événement ?

En tant que chef d'équipe, je suis déjà activement impliqué depuis huit semaines. Pour le passage lui-même : j'ai beaucoup de routine dans la technique, et j'essaie de la transmettre. Le jour de la course, nous avons une demi-heure à la première station où nous pouvons pratiquer. Grâce à la routine, je garde tout sous contrôle, mais une nuit blanche avant la course est courante car je sais à quel point cela dépend et tout ce qui peut mal tourner.

Y a-t-il eu des moments particulièrement difficiles ?

Il y a trois ans, le vainqueur de l'année précédente a couru sur la mauvaise voie. Nous ne sommes pas autorisés à quitter le parcours avec des bouteilles. L'entraîneur était énervé. Manquer un passage et laisser tomber une bouteille est également problématique. Ce sont les plus grosses erreurs qui peuvent arriver.

Et être considéré comme un "porteur d'eau" vous semble-t-il irrespectueux ?

Non, j'aime ça. Je suis après tout nommé "Père Bouteille", alors je suis plus qu'un simple porteur d'eau - je suis responsable de toute la bouteille. J'aime le surnom "Père Bouteille" parce que c'est cool.

Vous êtes-vous déjà fait reconnaître dans des lieux publics ?

Oui, surtout lorsque je voyage à l'étranger, je suis reconnu. C'est assez étonnant. L'année dernière, j'ai été reconnu dans un supermarché pendant la "Race Across America", la course cycliste la plus difficile au monde, et salué par : "Êtes-vous le Père des Bouteilles ?". Cette célébrité a atteint des endroits aussi éloignés que la Californie et le Maroc. Une fois, une femme m'a serré dans ses bras avant la fin de la course. During the Berlin Marathon, I also receive lots of cheers.

Depuis que vous êtes devenu célèbre grâce à vos passionnants passages de bouteilles et vos encouragements, cela vous a-t-il surpris ?

Oui, j'ai été plutôt surpris. Je fais cela depuis 30 ans avec le même enthousiasme. J'aime observer ces athlètes de haut niveau et quand je passais à la télévision pendant quelques secondes, ça a décollé comme une fusée. J'étais stupéfait et j'ai reçu des appels pour me dire que j'étais à la télévision. J'ai dit : "Je n'ai même pas de télévision, mais bon, qu'est-ce qui se passe ?" Ensuite, on m'a expliqué la raison. L'année suivante, nous avons réalisé une vidéo sympa. Je pense que ceux qui sont derrière les records comme celui-ci méritent d'être reconnus, car nous sacrifions notre temps libre et nous ne sommes pas payés. Alors, c'est agréable de recevoir un peu de reconnaissance en retour.

L'origine du surnom vient d'une émission de télévision américaine, n'est-ce pas ?

Oui, grâce à une émission de télévision. Ils regardent également le marathon de Berlin aux États-Unis. Il y avait un reportage, ils en ont parlé, et ainsi est né "Santa of Bottles".

Y a-t-il une version allemande du surnom ?

Il y avait "Bottle Genie", mais "Santa of Bottles" a pris le dessus.

Ce serait notre plus grand souhait. Ici, il a réalisé ses plus grands succès. Je le souhaiterais vraiment. Il a beaucoup apporté à Berlin et battu plusieurs records. Ici, il est l'étoile des étoiles. Il a une grande présence, c'est une excellente personne. Ce serait génial si je pouvais le rencontrer à nouveau en privé et discuter avec lui.

Avez-vous eu un contact avec lui cette année ?

Avant les Jeux Olympiques, je lui ai souhaité bonne chance sur Instagram. L'année dernière, il m'a envoyé un message vidéo pour me féliciter pour la "Race Across America". C'est ce qui le distingue, il est très humain. C'est pourquoi je l'adore et je l'appelle toujours "Mon Héros". Je porte toujours son bracelet avec l'inscription : "Aucun être humain n'est limité - Eliud Kipchoge."

Emmanuel Schneider a discuté avec Santa of Bottles, Claus-Henning Schulke.

