Trump veut retourner à Butler - Musk est noyé dans les éloges

Elon Musk invite le candidat républicain à la présidentielle Trump pour une discussion sur X, mais la diffusion est initialement confrontée à des problèmes techniques. Une conversation de deux heures a lieu entre les deux hommes qui trouvent un terrain d'entente sur de nombreux sujets.

Le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a participé à une interview très attendue avec le milliardaire et entrepreneur Elon Musk sur sa plateforme de médias sociaux X. Au cours de la conversation, qui a été suivie par plus de 1,3 million de personnes à son apogée, Trump a discuté de la tentative d'assassinat contre lui, de la guerre en Ukraine et a critiqué l'administration américaine actuelle. L'événement a été retardé de plus de 40 minutes en raison de difficultés techniques empêchant de nombreux utilisateurs d'accéder à la diffusion en direct.

Au début de la conversation, Musk a loué Trump pour son courage lors d'une tentative d'assassinat en juillet, lors de laquelle Trump a été touché par une balle près de son oreille. Le PDG de Tesla, qui avait exprimé son soutien à Trump après l'incident, a plusieurs fois félicité l'ancien président pour sa résilience et son courage. Trump a annoncé qu'il retournerait à un meeting à Butler, en Pennsylvanie, le lieu de l'attaque, en octobre.

Plus tard, Trump a avancé des allégations non fondées, comme le fait de suggérer que la Russie n'aurait pas envahi l'Ukraine s'il était encore président. Il a loué des dirigeants autoritaires comme le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping.

Tout au long de la conversation, Trump a exprimé son mécontentement face au remplacement du président Joe Biden par la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidate démocrate pour l'élection présidentielle de novembre. Il a incorrectement qualifié cela de "coup d'État" et a affirmé que Harris n'avait pas donné d'interview depuis le début de cette "supercherie". Trump avait précédemment dépassé Biden dans de nombreux sondages dans les États cruciaux qui détermineront le résultat de l'élection le 5 novembre, mais il est maintenant en retard sur Harris dans certains de ces États.

Des difficultés techniques ont retardé le début de l'interview, que Musk a attribuées à une attaque par déni de service distribué (DDoS) suspectée. Une attaque DDoS vise à submerger les serveurs avec un flux de demandes. Cela n'a pas encore été confirmé.

