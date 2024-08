Trump veut reporter l'annonce de la pénalité dans le procès du silence au lendemain de l'élection présidentielle.

L'ancien président américain Donald Trump a demandé au juge de son procès de New York sur les paiements secrets de reporter la décision de condamnation jusqu'après l'élection présidentielle de novembre. Dans une lettre publiée jeudi, l'avocat de Trump, Todd Blanche, a soutenu que la date actuelle du 18 septembre équivaut à une ingérence électorale.

Un report permettrait également à Trump de prendre le temps de réfléchir à ses prochaines étapes, suite à la décision du juge Juan Merchan du 16 septembre sur la motion de la défense pour annuler le verdict et dismisser entirely the case in light of a Supreme Court ruling on presidential immunity, a écrit Blanche. "Il n'y a pas besoin de se presser davantage", a-t-il déclaré.

Dans la lettre, Blanche a réitéré l'argument de la défense selon lequel le juge a un conflit d'intérêts car sa fille travaille comme consultante politique pour les démocrates. Reporter l'annonce de la condamnation jusqu'après l'élection réduirait, sinon éliminerait, les préoccupations concernant l'intégrité de la procédure, a écrit l'avocat.

Trump a été reconnu coupable en mai de falsification de documents commerciaux pour dissimuler des paiements secrets à l'actrice porno Stormy Daniels. Il a balayé l'affaire de paiements secrets comme une manœuvre politique visant à saboter sa campagne actuelle pour un retour à la Maison Blanche.

