Trump veut pouvoir parler des décisions de la Fed.

Trump n'est pas satisfait de la politique de la Fed. L'ancien président critique la banque centrale américaine pour avoir pris de mauvaises décisions à plusieurs reprises. S'il est réélu, il réclame au moins son mot à dire en matière de politique monétaire.

L'ancien président américain Donald Trump souhaite avoir de l'influence sur la politique de la Federal Reserve (Fed) s'il retourne à la Maison Blanche. "Je pense que le président devrait au moins avoir son mot à dire" en matière de politique monétaire, a déclaré Trump lors d'une conférence de presse jeudi. Il a critiqué le fait que la banque centrale américaine indépendante avait pris de mauvaises décisions à plusieurs reprises.

La Fed "s'est trompée souvent", a déclaré le candidat républicain lors de son apparition devant les journalistes à sa résidence Mar-a-Lago en Floride. L'homme d'affaires a déclaré : "J'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai été très réussi, et je pense que j'ai un meilleur instinct que - dans de nombreux cas - les gens qui siègent à la Federal Reserve ou son président." Trump s'est plaint que le président de la Fed, Jerome Powell, agisse souvent "trop tôt" ou "trop tard".

Au cours des années précédentes, l'ancien président avait également exprimé à plusieurs reprises son mécontentement et sa critique de la Fed et de Powell. Le président de la Fed, qui est en fonction depuis 2018 et a été nommé par Trump lui-même, n'est pas censé voir son mandat prolongé par Trump s'il est réélu. Le républicain soupçonne que Powell sympathise avec le parti démocrate du président Joe Biden et son candidat à la vice-présidence maintenant nommé, Kamala Harris.

Trump accuse Powell de soutenir les démocrates

Dans une interview accordée à Fox Business en février, Trump a déclaré que Powell cherchait une baisse des taux avant l'élection de novembre "pour aider les démocrates". Powell, de son côté, a déclaré fin juillet que la Fed ne utiliserait jamais ses outils pour soutenir ou lutter contre un parti ou un politique. "Nous ne chercherions jamais à prendre des décisions en fonction du résultat d'une élection qui n'a pas encore eu lieu", a-t-il déclaré. Il s'agit d'une ligne "que nous ne franchirions jamais".

La Fed a relevé les taux d'intérêt à plusieurs reprises depuis mars 2022 dans sa lutte contre l'inflation. En juillet 2023, la banque centrale a laissé la fourchette cible pour le taux d'intérêt federal funds inchangée à 5,25 à 5,5 pour cent, son plus haut niveau depuis 1995. Bien que la Fed ait laissé entendre des baisses de taux cette année, elle ne les a pas encore mises en œuvre.

