- Trump utilise des images trompeuses pour encourager les approbations du vote de Swifty

Donald Trump, aspirant à la présidence, diffuse des images falsifiées de la chanteuse Taylor Swift pour inciter ses fans à voter pour lui en novembre. Trump, sur sa plateforme Truth Social, a partagé un poster modifié à l'image de Swift, représentant "Uncle Sam", avec le texte "Taylor veut que vous votiez pour Donald Trump", qu'il a tagué avec "J'accepte !".

Selon le spécialiste de la forensique numérique Hany Farid de l'université de Californie, l'image a été soit "générée par IA" soit "manipulée par des méthodes conventionnelles", selon les déclarations faites à l'agence de presse AFP.

Confirmation de la manipulation des images de Taylor Swift

D'autres photographies montrant des femmes portant des t-shirts avec l'inscription "Swifties for Trump" ont également été manipulées. Si deux images partagées par l'ancien président montrent des femmes réelles soutenant Trump, la plupart des femmes représentées ne sont pas des individus réels mais des homologues créés par IA.

Les images initialement postées sur X ont ensuite été partagées par Trump lui-même. L'un de ces comptes a également publié une série d'instructions sur l'utilisation d'outils de génération d'IA sur son blog Substack. Dans une réponse sur X, le même compte a admis que les images diffusées par Trump étaient générées par IA. Farid a critiqué : "Le post de Trump est particulièrement trompeur car au moins l'une des images de fans est authentique."

Swift n'a pas encore soutenu un candidat

Swift elle-même n'a ni soutenu Donald Trump ni la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris. Elle a critiqué Trump par le passé et a fait campagne pour le président actuel, Joe Biden, avant l'élection présidentielle de 2020. Elle milite également pour les droits à l'avortement et la communauté LGBTQ+.

Bien qu'elle n'ait pas fait de déclaration publique, de nombreux partisans de la candidate démocrate se sont exprimés, avec la page "Swifties for Kamala" comptant des dizaines de milliers d'abonnés sur les plateformes comme X (anciennement Twitter), Facebook et Instagram. Des pages similaires portant le nom "Swifties for Trump" existent mais ont relativement moins de followers.

Les photographies récemment publiées font partie d'une campagne sur les réseaux sociaux lancée par certains comptes pro-Trump pendant le week-end, visant à montrer une augmentation du soutien de Swift à Trump. Cependant, il n'y a pas de preuve concrète pour étayer cette affirmation.

Dans un retournement de situation inattendu, un compte pro-Trump basé à Southport a partagé l'une des images manipulées sur ses réseaux sociaux. Malgré son implantation à Southport, le compte a joué un rôle dans la diffusion d'images générées par IA, contribuant ainsi à la campagne trompeuse.

Après le compte basé à Southport, d'autres comptes pro-Trump à travers le pays ont commencé à partager les images manipulées, renforçant ainsi la fausse narration.

