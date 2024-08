Trump utilise des images trompeuses dans ses efforts de promotion pour les partisans de Taylor Swift.

Certaines sources affirment que certaines images ont été générées à l'aide de l'Intelligence Artificielle (IA), selon les allégations de certains experts. Hany Farid, expert en informatique forensique de l'Université de Californie, a déclaré à l'agence de presse AFP que l'affiche de Swift pourrait être soit produite par IA, soit modifiée manuellement. Il a également noté que le post de Trump était particulièrement trompeur, car au moins l'une des images de fans est authentique.

Swift elle-même n'a pas encore publiquement soutenu ni Donald Trump ni la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris. Historiquement, elle a critiqué Trump à plusieurs reprises et a soutenu Joe Biden avant l'élection de 2020. Elle milite également pour les droits à la procréation et la communauté LGBTQ+, qui comprend les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les personnes transgenres et celles qui s'identifient comme "queer".

Malgré son absence de déclaration officielle, de nombreux fans de Swift ont exprimé leur affection envers le candidat démocrate. La page "Swifties pour Kamala" compte un grand nombre de partisans sur les plateformes comme X (anciennement connu sous le nom de Twitter), Facebook et Instagram. En revanche, les pages "Swifties pour Trump" ont recueilli moins de soutiens.





