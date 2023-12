Trump teste une nouvelle stratégie de terrain dans l'Iowa

L'un des principaux objectifs de l'ancien président, selon ses conseillers, est de lutter contre tout sentiment d'autosatisfaction chez ses partisans, qui voient les sondages lui donner une avance de 30 points à moins d'un mois des caucus de l'Iowa, qui ouvrent la course à l'investiture républicaine.

À chaque visite, alors même qu'il tient un discours de plus en plus dur sur l'immigration et d'autres sujets, M. Trump montre clairement qu'il a besoin de leur soutien.

"Parfois, lorsque vous êtes en tête avec beaucoup d'avance, tout le monde se demande pourquoi il faut aller voter", a-t-il déclaré à ses partisans la semaine dernière à Coralville. "La marge de victoire est tellement importante.

La campagne de M. Trump a pour objectif de conclure les primaires rapidement, en remportant une victoire écrasante en Iowa, puis de décrocher l'investiture à la mi-mars. Pour y parvenir, l'équipe de l'ancien président a mis en place une opération de terrain dans l'État du Hawkeye beaucoup plus organisée et ciblée que lors de sa candidature à l'élection présidentielle de 2016, lorsqu'il avait terminé deuxième dans l'Iowa, derrière le sénateur texan Ted Cruz. Cette défaite serrée, qui a agité M. Trump, est à l'origine d'une opération de campagne que même certains de ses détracteurs républicains reconnaissent comme étant impressionnante.

Ces derniers mois, la campagne de M. Trump s'est attachée à recruter et à former près de 2 000 capitaines de caucus bénévoles dans tout l'État, en affectant plusieurs d'entre eux aux lieux de vote les plus importants. Chacun d'entre eux s'engage à obtenir l'engagement de 10 nouveaux électeurs lors des caucus de l'Iowa, à partir d'une liste de 25 partisans potentiels que la campagne a identifiés dans leur quartier.

"D'autres candidats misent sur la mobilisation des électeurs déjà présents lors des caucus", a déclaré lundi un haut responsable de la campagne de M. Trump, décrivant la stratégie adoptée dans le cadre du compte à rebours avant les caucus du 15 janvier. "Nous nous concentrons sur la recherche et la création de nouveaux électeurs pour les caucus.

Contrairement aux élections primaires organisées ailleurs, où les électeurs votent simplement, les caucus de l'Iowa sont une série de réunions de quartier dans plus de 1 600 circonscriptions de l'État. Il est essentiel de mettre en place une organisation solide pour que les partisans se rendent sur les lieux des caucus, ce que la campagne de M. Trump n'a pas réussi à faire en 2016.

M. Trump a téléphoné à certains de ses partisans, selon des responsables, et a réduit la taille de ses rassemblements afin d'établir des relations beaucoup plus personnelles. La campagne utilise une vaste base de données d'informations sur les électeurs qu'elle compile depuis sa première campagne présidentielle pour contacter des centaines de milliers d'habitants de l'Iowa, dont beaucoup l'ont soutenu lors des élections générales mais n'ont pas participé aux caucus, qui attirent traditionnellement les militants et les initiés du parti.

Une partie du travail d'organisation le plus important de la campagne Trump a lieu lorsque l'ancien président n'est pas là.

Lundi soir, au siège de la campagne dans l'Iowa, à Urbandale, dans la banlieue de Des Moines, une petite équipe de bénévoles a formé une chaîne de montage pour envoyer des colis aux personnes qui ont accepté d'être capitaines de caucus. Ils recevront un chapeau blanc avec des coutures dorées, une lettre personnalisée de l'ancien président et des brochures décrivant certaines des réalisations de M. Trump.

"Cela fait-il une différence ? La réponse est oui", a déclaré Brad Boustead, un bénévole de Trump qui s'affairait à remplir des cartons. "Quelqu'un doit visser les écrous de roue sur la Cadillac, donc les petits boulots sont les plus importants.

Lors de la campagne de 2016, Boustead a soutenu Cruz. Depuis, il s'est rallié à Trump et s'émerveille de la force organisationnelle et de l'engagement de l'opération cette fois-ci.

"C'est une mesure supplémentaire par rapport à tout ce que j'ai jamais vu", a déclaré M. Boustead. "Est-ce qu'il se donne à fond ? Sans aucun doute.

Ignorer les sondages

L'ancien président a passé des mois à vanter avec enthousiasme les sondages qui lui donnent une large avance sur ses rivaux républicains, allant même jusqu'à les afficher sur un grand écran derrière lui lors des événements de la campagne et à consulter plus d'une douzaine de sondages à la fois. Mais aujourd'hui, à moins de quatre semaines des caucus de l'Iowa, le favori du GOP demande à ses partisans d'oublier les sondages.

"Faites comme si nous étions à égalité. Faites comme si nous perdions de trois points", a déclaré M. Trump à une foule de partisans dimanche à Reno, dans le Nevada. Vous devez faire cela, parce que, vous savez, le pire, c'est que tout le monde pense : "Oh, pour quoi devons-nous voter ? Trump est en train de les tuer'. Et c'est alors que de mauvaises choses se produisent".

M. Trump, qui est accusé dans de nombreuses affaires pénales et qui équilibre les comparutions devant les tribunaux avec les événements de la campagne, a organisé une série d'événements "s'engager pour le caucus" dans l'Iowa depuis le mois de septembre.

Il a déployé des alliés pour servir de substituts lors de ces événements, qui visent à identifier et à faire participer les électeurs au caucus dans tout l'État. Le député de Floride Matt Gaetz et l'ancien secrétaire au logement et au développement urbain Ben Carson font partie de ceux qui ont défendu les intérêts de l'ancien président.

L'équipe de M. Trump s'efforce tout particulièrement d'informer ses partisans sur le fonctionnement des caucus, notamment en leur envoyant des explications par courrier, par SMS et par courrier électronique. Son équipe a commencé à diffuser une vidéo de deux minutes lors de chaque événement de la campagne de l'Iowa pour expliquer aux gens comment se dérouleront les caucus.

Si la rhétorique de l'ancien président fait souvent l'objet de gros titres et de controverses, l'organisation concrète est l'un des plus grands changements de la campagne 2024.

"C'est robuste et c'est la différence du jour au lendemain", a déclaré Jimmy Centers, un vétéran de plusieurs campagnes de caucus républicains dans l'Iowa. "En effet, lors de sa campagne de 2016, sa stratégie consistait à garer un bus charter sur une route à forte visibilité et à attendre de voir qui s'y rendait.

M. Centers, qui n'est affilié à aucune campagne, a déclaré que M. Trump essayait d'écraser ses principaux rivaux afin d'envoyer un message définitif.

"Tout le monde considère l'Iowa comme le coup d'envoi de la campagne. Il veut que l'Iowa soit la fin de la campagne", a déclaré M. Centers. "Il sait que s'il fait un gros score dans l'Iowa, la campagne sera effectivement terminée.

Outre les visites de M. Trump, la campagne a organisé jusqu'à présent plus de 300 formations sur les caucus, et les capitaines de caucus recevront bientôt les chapeaux dorés "capitaine de caucus Trump" qu'ils sont censés porter le soir du caucus. La campagne a également pris des dispositions pour s'assurer que les électeurs soient physiquement en mesure de se rendre sur les lieux des caucus, ont indiqué les responsables, qui ont également travaillé avec les organisateurs locaux pour que les sites de vote disposent de suffisamment de places de stationnement et d'espace.

Surveiller ses rivaux

Donald Trump espère également ralentir l'élan que ses principaux rivaux pour l'investiture républicaine ont pu prendre ces dernières semaines.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, compte sur ses bons résultats dans l'Iowa pour relancer sa campagne. Il a obtenu le soutien de la populaire gouverneure de l'État, Kim Reynolds, qui s'est montrée aux côtés de M. DeSantis lors d'événements de campagne.

Ces dernières semaines, M. DeSantis a montré une nouvelle volonté de s'attaquer directement à M. Trump, attaquant l'ancien président à plusieurs reprises lors d'une récente réunion publique sur CNN au sujet de son bilan et de sa rhétorique imprévisible. M. DeSantis, comme plusieurs rivaux de M. Trump, a organisé beaucoup plus d'événements dans l'Iowa que M. Trump, qui cherche à créer un élan nécessaire à sa candidature pour 2024.

Les membres de l'équipe de M. Trump disent qu'ils ne croient pas que le soutien de Mme Reynolds fera bouger les choses, mais la campagne de M. Trump diffuse maintenant une publicité dans l'Iowa qui cherche à miner le soutien de Mme Reynolds à M. DeSantis. Le spot de 30 secondes présente des clips dos à dos de Mme Reynolds faisant l'éloge de M. Trump lors de divers rassemblements et événements au cours de sa présidence. Sur les réseaux sociaux et dans ses discours, M. Trump a attaqué sans relâche Mme Reynolds, qui avait initialement indiqué qu'elle resterait neutre dans les primaires du GOP.

De nombreux républicains souhaitent de plus en plus tourner la page Trump - un sentiment qui ne fait que s'intensifier à mesure qu'il intensifie sa rhétorique anti-immigrés, comme il l'a fait ces derniers jours.

Samedi, dans le New Hampshire, M. Trump a repris des propos largement condamnés pour leurs liens avec la rhétorique suprématiste blanche, déclarant que les immigrés sans papiers "empoisonnaient le sang de notre pays". M. Trump s'est particulièrement attaché à promouvoir les politiques d'immigration strictes qu'il s'est engagé à mettre en œuvre s'il est élu pour un second mandat, notamment en élargissant les interdictions de voyager et en réprimant l'immigration clandestine.

L'ancien président fait également l'objet de 91 accusations criminelles dans le cadre de quatre affaires distinctes et jongle entre sa campagne électorale et ses obligations juridiques en tant que défendeur. M. Trump a plaidé non coupable pour toutes les accusations.

Le procureur général de l'Iowa, Brenna Bird, qui est devenue l'un des principaux soutiens de M. Trump dans l'État, ne mentionne rien de tout cela. Lors des événements de campagne, elle implore les républicains de l'Iowa de ne pas tenir compte des sondages qui donnent une avance écrasante à M. Trump.

"Les sondages n'ont pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est la nuit des caucus, n'est-ce pas ?" a déclaré M. Bird. "Et cela sera déterminé par votre présence le soir du caucus, prêts à voter avec vos amis et votre famille."

Source: edition.cnn.com