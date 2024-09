Trump semble s'inquiéter d'une autre confrontation télévisée.

Majorité des téléspectateurs considèrent que la candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, a tenu tête lors du débat télévisé contre le républicain Donald Trump. Cependant, Trump a proclamé sa victoire et n'est pas très enclin à participer à un autre débat public.

Le candidat républicain à la présidence, Trump, reste flexible quant à un deuxième débat. Il a argumenté : "Si vous gagnez un duel télévisé, vous n'êtes pas obligé de le répéter." Il a laissé entendre : "Voir ce qui se passe." Après le débat, Trump a critiqué le diffuseur ABC, l'accusant de traitement injuste et réclamant la révocation de sa licence de diffusion.

Lors de leur premier débat télévisé mardi soir à Philadelphie, Trump et Harris, son opposant démocrate, ont participé à un échange animé. Trump a montré des signes d'agacement à certains moments, paraissant frustré et adoptant une posture défensive. De son côté, Harris a directement confronté Trump et a maintenu son calme tout au long de l'échange. Cette rencontre a été un moment marquant pour Harris, qui était relativement nouvelle dans la course à la Maison Blanche.

Ce débat a marqué le début de la phase cruciale de l'élection présidentielle, prévue pour le 5 novembre. Un sondage CNN a révélé que 63 % des électeurs inscrits considéraient Harris comme la vainqueur, tandis que déjà 37 % soutenaient Trump. Un sondage YouGov a donné des résultats identiques, avec 54 % reconnaissant la victoire de Harris et 31 % reconnaissant celle de Trump. L'impact global du débat sur l'élection reste à observer. Actuellement, Harris et Trump se rapprochent l'un de l'autre dans les sondages d'opinion publique.

Trump a publié des résultats de sondages triomphants sur sa plateforme numérique, Truth Social, revendiquant la victoire. Cependant, ces sondages étaient exclusivement des sondages en ligne ou des votes de téléspectateurs de certains médias, pas vraiment représentatifs.

La préférence de Trump pour le modérateur

Aucune date définitive pour un deuxième débat n'a été fixée pour l'instant. Immédiatement après le premier débat, Harris a proposé une suite. Plus tôt, Trump avait clairement exprimé sa préférence pour des débats supplémentaires sur Fox News. Après le débat, Trump a appelé l'émission matinale de Fox News, déclarant que les modérateurs suggérés par Fox News, Bret Baier et Martha MacCallum, ne devraient pas présider les débats à venir. Trump a proposé des hôtes alternatifs de Fox News, tels que Jesse Watters, Laura Ingraham et Sean Hannity, tous ardents partisans de Trump qui attaquent régulièrement les démocrates.

D'un autre côté, Trump a accusé ABC, les hôtes du débat de Philadelphie, d'être la "plus trompeuse" chaîne de diffusion. Il a déclaré que le débat était practically a three-versus-one scenario due to the two moderators who fact-checked some of Trump's statements in real-time and tagged them as false.

Meanwhile, Harris' camp, including her running mate, Tim Walz, is thrilled about Taylor Swift's endorsement and has started selling Harris-Walz friendship bracelets. TSwifties, Swift's enthusiastic fanbase, tend to wear friendship bracelets to promote positivity. Swift disclosed shortly afterward the debate that she would vote for Harris in November. This is a significant advantage for the Democrat, as Swift enjoys substantial sway among her fanbase, particularly young women, an integral voting demographic.

Trump appeared unpleased by Swift's endorsement. He said, "She has a history of supporting Democrats. And for that, she might face consequences in her career." He is not a fan of Swift, he added. A few weeks ago, Trump shared AI-generated portraits on his online platform, claiming they depicted Swift and her fans backing him. These images prompted Swift to voice her political opinions. Trump's vice-presidential nominee, J.D. Vance, disparaged Swift, asserting she's a billionaire with no connection to the concerns and problems of the average American.

The Democrats, led by Vice Presidential candidate Kamala Harris, are reportedly eager for a second debate following their initial encounter with Trump.

