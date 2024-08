Trump se trouve actuellement de l'autre côté d'une barrière transparente.

Après avoir survécu de justesse à une attaque mortelle en milieu de juillet, Donald Trump, alors en lice pour la Maison Blanche avec Joe Biden, réapparaît publiquement pour la première fois. Employant toutes les tactiques possibles, il cible son nouvel adversaire.

Après une longue absence depuis l'incident de juillet, Trump a fait sa réapparition lors d'un événement en plein air en Caroline du Nord. S'adressant à la foule derrière une vitre pare-balles dans un État stratégique, il a lancé de nouvelles accusations contre son adversaire démocrate, Kamala Harris. La qualifiant de "candidate la plus à gauche" à avoir jamais brigué la présidence des États-Unis, il a menacé que si elle gagnait le 5 novembre, de nombreux emplois disparaîtraient instantanément et les économies personnelles seraient anéanties. "Préparez-vous, car si la vice-présidente Harris gagne en novembre, la Troisième Guerre mondiale est quasi garantie", a-t-il averti ses partisans.

Avec Trump et son colistier J.D. Vance s'adressant à la foule, la mise en place impliquait des avions d'un musée de l'aviation, des snipers sur les toits des bâtiments voisins et une barrière pare-balles autour du podium. Après les conseils des services secrets suite à l'attaque en Pennsylvanie, un membre du public souffrant de problèmes de santé a entraîné son départ inattendu de derrière la protection. "Faites venir un médecin, il fait très chaud ici", a-t-il déclaré au cours de son discours avant de quitter la scène pour manifester son inquiétude pour la personne et la serrer dans ses bras. Une situation similaire s'est produite lors de l'événement de campagne de Harris à Milwaukee la nuit précédente.

Avant cet événement public récent, Trump avait participé à une douzaine d'événements intérieurs depuis la tentative d'assassinat. "Nous ne renoncerez pas aux rassemblements en plein air", a-t-il promis à ses partisans en Pennsylvanie à la fin juillet. Actuellement, il sillonne les États indécis qui pourraient déterminer l'élection, cherchant à se démarquer de la convention nationale démocrate de Chicago, où Harris est au centre de l'attention.

Trump ignore les conseils de ses conseillers

During his speech in Asheboro, Trump suggested that his advisors and party leaders had encouraged him to concentrate more on political topics and decrease his personal critiques against his opponent. "Should I stoop to personal attacks? Should I not?" he addressed the audience, receiving their wholehearted backing of his combative stance. "My advisors have left the building," he joked.

Characteristically, Trump injected his speech with coarse insults. He did not just target Vice President Harris but also criticized President Joe Biden and former President Barack Obama. Unhappy about Obama's speech at the Democratic convention the night prior, Trump voiced his agitation. "He was quite unkind last night. I generally aim for politeness, but it's difficult when they get personal," Trump complained. Obama had slammed Trump for using juvenile nicknames, espousing absurd conspiracy theories, and being fixated on crowd sizes. Trump was also displeased about Harris, much like himself, consistently drawing over 10,000 supporters to her campaign events.

