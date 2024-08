Trump se rend à la frontière pour exprimer son opposition aux migrants

Au sujet du problème de l'immigration clandestine, les Républicains voient une occasion d'attaquer la vice-présidente démocrate Harris pendant le cycle électoral. Le candidat à la présidence Donald Trump se rend à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, non seulement en attaquant Harris, mais aussi en portant atteinte aux migrants en général. Il reçoit le soutien des proches des victimes.

Trump met Harris dans le jeu de la responsabilité pour les méfaits des migrants individuels et peint les immigrants comme des figures potentiellement criminelles dangereuses. During a rally, Trump also points to Harris as responsible for the numerous illegal border crossings.

"Il y a une nouvelle histoire d'abus chaque jour sur des Américains paisibles qui sont soumis à des mauvais traitements, des viols, des meurtres et des massacres par des immigrants illégaux que Harris a laissés entrer dans notre pays," a déclaré Trump en Arizona. Cependant, il n'y a pas de preuve pour étayer cette affirmation.

During the event, les proches de personnes décédées ont partagé des histoires déchirantes, réclamant une meilleure sécurité aux frontières. Alexis Nungaray, dont la fille de 12 ans a trouvé la mort à Houston, au Texas, a affirmé que l'accusé aurait dû être retenu par les autorités de l'immigration. Elle a exhorté les électeurs américains à soutenir Trump en novembre, affirmant qu'il imposerait l'ordre à la frontière. "Oh, s'il vous plaît, pouvez-vous entendre ma douleur ?" a-t-elle supplié. "Il doit être en fonction. Nous avons besoin d'un meilleur contrôle. Nous devons mettre fin à cela. Nous devons cesser de perdre nos petits."

Trump lui-même a accusé Harris de vouloir laisser les États-Unis ouverts aux criminels du monde entier "qui continuent de piller et de violer". Il a affirmé que son concurrent démocrate aimait parler de l'avenir, mais que les familles qui l'ont accompagné en Arizona voulaient revenir à un passé sûr.

Trump: Harris est "paresseuse"

Bien que certaines régions avec une forte population de migrants voient une augmentation de la criminalité, les experts attribuent cela à des situations socio-politiques complexes. Il n'y a pas de preuve pour étayer une vague de criminalité due aux migrants, ni qu'ils commettent significativement plus de crimes que les autochtones. Les études indiquent le contraire.

Trump accuse fréquemment Harris d'être responsable de ce qu'il perçoit comme la politique migratoire ratée du gouvernement de Biden. Biden a un jour chargé Harris de s'attaquer aux "racines" de la migration. "Elle a aimé le titre, mais elle n'a pas voulu fournir l'effort parce qu'elle est paresseuse," a déclaré Trump en Arizona.

La modification des lois sur l'immigration est un enjeu majeur de la campagne électorale. La situation à la frontière reste volatile, avec des agences débordées dans de nombreux endroits. Biden a récemment resserré les

