- Trump se qualifie lui-même et J.D. Vance comme des "individus complètement ordinaires".

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, fait campagne dans l'État contesté de Pennsylvanie avant la réunion du Parti démocrate. Lors d'une réunion dans une entreprise de fabrication à York, le septuagénaire a réfuté l'affirmation des démocrates selon laquelle il est "à l'écart". "Je pense que nous sommes vraiment des gens ordinaires", a déclaré Trump au sujet de lui-même et de son colistier, J.D. Vance.

Le candidat à la vice-présidence démocrate, Tim Ryan, a qualifié l'ancien président Trump de "à l'écart", ce qui peut être traduit par "bizarre" ou "anormal". Ryan a utilisé ce terme lors d'une interview et il a depuis été adopté par des figures importantes du parti. En réponse à Ryan, Trump a déclaré: "Il est à l'écart". Trump a également moqué le rire de la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, qui affrontera Trump lors de l'élection du 5 novembre.

Trump: Washington sera la capitale la plus spectaculaire du monde

Si réélu, Trump a promis de faire de la capitale américaine, Washington, la "plus spectaculaire du monde". Il a décrit Washington comme "horrible, avec des graffitis partout" et a promis de "corriger rapidement la situation" et de la rendre sûre. Autrefois célèbre comme la "capitale du meurtre" des États-Unis en raison de son taux de criminalité élevé, Washington a connu une augmentation des meurtres après une baisse dans les années 1990.

Trump parle de la politique énergétique de l'Allemagne

During his speech, which touched on energy policy, Trump mentioned Germany. He contended that Vice President Harris is embarking on a "regulatory crusade" to switch off power plants in the U.S. "Germany tried this a few years ago and lost their political leaders swiftly," Trump said, probably referring to Germany's nuclear phase-out. "And now they're probably building 50 or 60 power plants, and they want to build more, but they got rid of everything and aimed to switch to wind and solar and many other things. Sadly, it didn't work." Trump claimed that Germany is now relying on fossil fuels again. "I hope it's clean fossil fuels, clean coal," he added. Germany targets climate neutrality by 2045 and is phasing out fossil fuels. The share of renewable energies has been gradually rising in recent years.

Contre-événement aux démocrates

La convention nationale démocrate commence le lundi soir à Chicago (mardi matin en Allemagne), avec un discours du président Joe Biden. D'autres figures du parti, comme l'ancien président Barack Obama, prendront la parole dans les jours à venir. Harris prononcera le discours de clôture le vendredi (samedi en Allemagne). Elle devrait être le point de mire des prochains jours.

Trump répond à cela en organisant une tournée dans les États clés politiquement contestés. Il a prévu des événements dans le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord, l'Arizona, la Géorgie et le Nevada. En Arizona, il prévoit de visiter la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Les États clés sont essentiels pour le résultat de l'élection, car leurs électeurs ne sont pas constamment fidèles à un parti.

