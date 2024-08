Trump se dirige vers le Montana rouge, cherchant à donner aux républicains un coup de pouce dans la course au Sénat.

Le rally à Bozeman sera également le premier de Trump depuis que la vice-présidente Kamala Harris a officiellement obtenu l'investiture démocrate et choisi le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistière, deux décisions qui ont revigoré les démocrates et, pendant quelques jours, éclipsé l'ancien président.

La grande région du Ciel est attendue pour voter massivement pour Trump en novembre, mais la course au Sénat, qui oppose le républicain Tim Sheehy à Tester, le démocrate rare dans un État rouge, devrait être beaucoup plus serrée. En tant que président en 2018, Trump a fait campagne avec acharnement pour l'ancien auditor de l'État Matt Rosendale, visitant l'État à quatre reprises pendant ce cycle de mi-mandat. Rosendale, maintenant député, a perdu contre Tester d'environ 3 points.

Sheehy, un ancien Navy SEAL à la retraite et PDG du secteur aérospatial, est attendu aux côtés de Trump lors de l'événement, selon des sources familières avec la programmation. Trump est depuis longtemps en désaccord avec Tester, le principal démocrate au Comité sénatorial des Anciens Combattants, en raison du rôle de ce dernier dans le sabotage de la nomination de l'ancien médecin de la Maison Blanche Ronny Jackson pour diriger le département des Anciens Combattants.

La visite de Trump au Montana suit une semaine chargée pour Harris, qui a officiellement choisi Walz comme colistière mardi avant de partir en tournée de campagne dans des États clés, dont la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Le colistier de Trump, le sénateur de l'Ohio JD Vance, a suivi de près le calendrier de la campagne Harris-Walz, visitant de nombreux États dans ce qu'il a dit être une tentative d'accentuer le contraste entre les deux tickets.

L'ancien président, quant à lui, a passé la semaine à son resort de Mar-a-Lago en Floride. Jeudi, il a tenu une conférence de presse d'environ une heure avec les reporters à Mar-a-Lago, lors de laquelle il a tenté de récupérer le feu des projecteurs de son rival démocrate.

Trump a utilisé cette attention pour lancer une liste habituelle d'attaques contre Harris, Walz et les démocrates dans leur ensemble. L'ancien président a répété ses insultes sur l'intelligence de Harris et son absence de conférence de presse, décrit Walz comme un radical de gauche déguisé et a une fois de plus affirmé que les électeurs juifs qui soutiennent les démocrates "devraient se faire examiner la tête".

L'ancien président a également annoncé que sa campagne avait accepté de participer à trois débats le mois prochain, avec ABC confirmant que Trump et Harris étaient tous deux programmés pour s'affronter le 10 septembre. Harris a confirmé plus tard jeudi qu'elle participerait au débat ABC et a déclaré qu'elle serait "ravie d'avoir cette conversation sur un débat supplémentaire après le 10 septembre".

La divagation et les commentaires digressifs de Trump ont contrasté vivement avec le nouveau billet démocrate, qui, dans ses rares apparitions jusqu'à présent, est resté constamment sur le message. Bien qu'il ait parfois abordé les questions d'immigration et de l'économie, l'ancien président a passé la plupart de la session de l'après-midi à se plaindre de la couverture médiatique de ses foules et à minimiser les problèmes tels que les droits à l'avortement. (Il a également évité une question sur la façon dont il voterait cet automne sur une proposition d'amendement constitutionnel de l'État de Floride pour annuler une récente interdiction de six semaines de l'avortement.)

La conférence de presse a marqué la fin d'une semaine qui a fait entrer la campagne de 2024 dans une nouvelle phase, avec les tickets des principaux partis désormais fermement en place avant l'élection et les candidats qui intensifient leur rhétorique.

Harris et Walz ont utilisé leur tournée dans le Midwest pour peindre l'élection comme un choix entre un procureur et un criminel condamné, ainsi qu'un "ticket normal", le leur, et la "paire bizarre" de Trump et Vance.

Le colistier de Trump, quant à lui, a utilisé ses voyages pour attaquer le dossier de Harris sur la criminalité, l'inflation et la frontière, tout en renforçant les allégations erronées de l'ancien président sur son héritage, en la qualifiant de "caméléon" qui "se fait passer pour quelque chose de différent selon l'audience à laquelle elle s'adresse".

Vance a également intensifié ses attaques contre Walz, l'accusant de se soustraire au service en Iraq lorsqu'il a quitté la Garde nationale du Minnesota en 2005 pour se présenter au Congrès. Walz a pris sa retraite deux mois avant que son unité ne reçoive des ordres d'alerte pour déployer en Iraq, mais les républicains reposent à nouveau des allégations de "valeur volée" et accusent le gouverneur de surévaluer son dossier militaire.

Ces affrontements devraient, en théorie, passer au second plan vendredi soir pour ce qui est attendu comme une course serrée au Sénat. Tester, qui a été élu pour la première fois en 2006, est le dernier démocrate en poste dans un État non judiciaire au Montana.

Sheehy, quant à lui, a remporté le soutien à la fois de Trump et de ses alliés et de l'establishment républicain, qui considère ce siège comme crucial pour remporter une majorité sénatoriale en 2025.

Le sénateur du Montana Steve Daines, à la tête du Comité national républicain du Sénat et le premier membre de sa parti à soutenir la candidature de Trump en 2024, a été unearly supporter de Sheehy et a aidé l'ancien président à se ranger derrière lui.

C'est l'une des deux courses sénatoriales où un député démocrate sortant se présente à la réélection dans un État que Trump a remporté deux fois. La campagne de Sherrod Brown en Ohio est l'autre. Mais contrairement à l'Ohio, les républicains du Montana se sont rapidement ralliés à Sheehy, évitant une primaire tumultueuse.

Sachant les enjeux, les deux partis ont investi de l'argent dans la course, dépensant des millions de dollars en publicité précoce et réservant des créneaux publicitaires pour les mois à venir, ce qui en fait la deuxième course sénatoriale la plus coûteuse de ce cycle pour l'instant.

Malgré le soutien démocratique prévu dans la grande région du Ciel, la course au Sénat entre le républicain Tim Sheehy et le sénateur sortant Jon Tester pourrait être serrée en raison du solide soutien de Sheehy à la fois de Trump et de l'establishment républicain. Cette bataille politique est importante car elle pourrait potentiellement aider à déterminer la majorité sénatoriale en 2025.

En opposition aux débats en cours sur l'immigration, l'économie et les droits à l'avortement, le colistier de Trump, le sénateur de l'Ohio JD Vance, a poursuivi sa stratégie en attaquant le bilan de Kamala Harris en matière de criminalité, d'inflation et de frontière, ainsi qu'en ressuscitant de fausses allégations concernant ses origines.

Lire aussi: