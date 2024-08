- Trump revient à X après une longue pause

Après une longue pause, Donald Trump, républicain, est de retour sur la plateforme X, ayant publié une série de messages sur son compte. Cela fait presque un an depuis son dernier apport à la plateforme, qu'il utilisait extensively pendant sa présidence.

Trump a lancé son retour avec une vidéo de campagne, décrivant son parcours politique de sa victoire électorale de 2016 à sa candidature actuelle à la présidence comme une lutte inlassable contre l'opposition, se peignant lui-même comme un héros qui refuse d'être découragé.

Il a suivi avec plusieurs autres clips et matériaux de campagne, ainsi qu'une promotion pour son prochain échange avec le propriétaire d'X, Elon Musk, qui a ouvertement soutenu la campagne présidentielle actuelle de Trump.

Le dernier message de Trump sur X remontait à la fin août 2023, lorsqu'il a partagé sa photo d'incarcéré d'une prison d'Atlanta après avoir remis aux autorités après son inculpation en Géorgie pour des charges d'interférence électorale. Trump est le premier ancien président des États-Unis à être inculpé et le premier à être incarcéré et photographié dans une prison.

Avant son retour, le compte de Trump sur la plateforme, qu'il utilisait extensively pendant sa présidence, avait été silencieux pendant plus de deux ans et demi. La plateforme, qui a été renommée X après avoir été acquise par Musk en 2022, avait été un canal de communication important pour Trump, qui conserve encore un suivi substantiel de plus de 88 millions.

Trump a été banni des principales plateformes en ligne vers la fin de sa présidence après que ses partisans ont envahi le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Ses messages avant et après l'attaque ont montré une sympathie ouverte pour les émeutiers, ce qui a conduit les opérateurs de la plateforme à craindre d'autres violences s'il restait actif. Ils ont ensuite bloqué ses comptes.

Depuis, Trump a regagné l'accès aux principaux services en ligne et a été actif sur plusieurs canaux. Cependant, il n'avait pas beaucoup utilisé X jusqu'à présent, malgré la réactivation de son compte par Musk à la fin de 2022. Au lieu de cela, Trump a lancé sa propre plateforme similaire à Twitter, Truth Social, qu'il utilise extensively. Cependant, sa portée sur Truth Social est considérablement plus petite, avec environ 7,5 millions d'abonnés.

Le retour de Trump sur la plateforme après une longue absence a été accueilli avec enthousiasme par ses 88 millions d'abonnés, qui étaient impatients de s'engager à nouveau avec ses messages politiques. Malgré avoir un suivi plus petit sur sa propre plateforme similaire à Twitter, Trump continue d'utiliser les deux plates-formes comme une plateforme formidable pour exprimer ses vues politiques et s'engager avec ses partisans.

Lire aussi: