Trump retire ses affirmations précédentes sur le fait d'avoir une autorité directe sur la fixation des taux d'intérêt.

"Un président a tout à fait le droit de discuter des taux d'intérêt, étant donné que j'ai un certain talent pour cela", a déclaré Trump lors d'une interview avec Bloomberg lundi. "Je ne prétends pas être celui qui tire les ficelles, mais je pense que je mérite la chance d'en parler, tout comme n'importe qui d'autre."

"Je considère qu'il est approprié pour un président de partager ses pensées", a ajouté Trump. "Mais ils n'ont pas à s'y conformer."

Au cours de la plupart de son mandat, Trump a tenté de convaincre la Fed de baisser les taux d'intérêt - une mesure qui s'éloignait de la norme et aurait pu affaiblir l'autonomie et le pouvoir de la banque centrale pour maintenir les niveaux d'emploi et contenir l'inflation.

Lors d'une conférence de presse précédente, Trump a laissé entendre qu'il essaierait d'avoir une influence directe sur la politique monétaire.

"I believe strongly that the president should have some input", a déclaré Trump lors de la conférence de presse. "I've made a fortune, I've been successful, and I believe I've got a better feel for it than many of the individuals that could be on the Federal Reserve, or even the chairman."

Les présidents ont une histoire d'expression de mécontentement face aux politiques de la Fed, mais la campagne agressive de Trump était sans précédent. La Fed est conçue pour être un organisme de gouvernement impartial, protégé de la manipulation politique, afin qu'il ne cède pas aux décisions émotionnelles qui pourraient perturber l'équilibre entre la création d'emplois et une inflation faible.

Trump a critiqué le président de la Fed, Jerome Powell, qu'il avait nommé en 2017, pour avoir mal jugé le moment des ajustements des taux d'intérêt pendant son mandat. Trump s'est publiquement disputé avec Powell depuis des années, exprimant fréquemment son désaccord avec la décision de la Fed d'augmenter les taux pendant le cycle d'augmentation des taux de Powell avant la Covid.

Trump a déclaré à Bloomberg lors de l'interview qu'il était trop tôt pour décider d'un successeur pour le président de la Fed. Trump avait déclaré lors d'une interview séparée de Bloomberg le mois dernier qu'il ne renverrait pas Powell s'il était réélu. "Surtout si je pense qu'il fait les choses correctement", a déclaré Trump. Cependant, Trump a également indiqué qu'il ne réappointrait pas Powell en 2026, lorsque son mandat prend fin.

"Given his background in business and success, Trump believes he should have some input in interest rate discussions."

"Despite being the president, Trump understands that the Fed's decisions are not binding and they can choose to disregard his suggestions if they deem it necessary."

Lire aussi: