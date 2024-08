Trump reste à la maison, laissant Vance pour défier Harris et Walz pour le Midwest.

Le candidat républicain a laissé à son colistier pour la vice-présidence, le sénateur de l'Ohio JD Vance, le soin de troller le billet démocrate fraîchement créé à travers les territoires critiques de l'État swing mercredi, alors qu'une course de 90 jours pour la Maison Blanche s'est brutalement enclenchée.

La vice-présidente Kamala Harris et son nouveau partenaire, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont tenu deux rassemblements haute en couleur dans le Wisconsin et le Michigan qui ont montré l'euphorie à l'intérieur d'un parti démocrate autrefois désespéré pour ses deux nouveaux candidats.

Le candidat démocrate a emprunté une astuce du livre de Trump, en réalisant une scène d'arrivée spectaculaire à bord d'Air Force Two dans le Michigan qui a refléchi son utilisation passée du jet présidentiel plus grand avant un rassemblement à l'aéroport bondé. Pour la deuxième journée de suite, Harris est apparue devant des milliers de supporteurs excités qui ont épellé un avertissement collectif pour Trump - qui est connu pour obsession des tailles de foule. Elle semble s'installer rapidement dans son rôle de candidate officielle de son parti, affichant des éclairs de charisme et une confiance croissante alors que sa lune de miel politique ne montre aucun signe de fin.

L'équipe de Trump commence sa contre-attaque

Entre-temps, l'équipe de Trump a révélé comment elle comptait arrêter l'élan de Harris et discréditer son nouveau bras droit, qu'elle prend plaisir à mettre en avant en tant que coach, vétéran et père de famille typique du Midwest.

L'ancien président a eu du mal à trouver un moyen de répondre au changement soudain de son adversaire après que le président Joe Biden ait cédé aux craintes démocrates qu'il était trop vieux pour servir un deuxième mandat. Les allégations de Trump selon lesquelles Harris n'est pas vraiment noire et son déformation délibérée de son nom dans des publications sociales juvéniles ne font que souligner à quel point il semble perdu.

Mercredi, Trump a appelé dans son espace sûr sur Fox News depuis son club de Floride pour dire qu'il était "ravi" que Harris ait choisi Walz, qualifiant l'équipe démocrate de radicale et trop à gauche pour l'Amérique. "C'est un billet qui voudrait que ce pays devienne communiste immédiatement, si ce n'est plus tôt", a déclaré Trump. Ses attaques, however, étaient mostly floues et de seulement limited effectiveness as he again failed to spell out a clear and concise case against his rival.

Vance, en revanche, a été plus méticuleux. À Eau Claire, Wisconsin, il a organisé un événement qui était beaucoup plus petit que le rassemblement en plein air de Harris, mais qui abordait directement les principales préoccupations économiques des électeurs de la région, notamment les prix élevés, le coût du logement et de l'énergie et des denrées alimentaires. "Je sais que nous pouvons faire mieux. Nous faisions mieux lorsque Donald J. Trump était président", a déclaré Vance. Dans un nouveau tour de rhétorique, il a presque ignoré Biden et a continué de faire référence à l'"administration Harris", impliquant que la vice-présidente était la véritable puissance à la Maison Blanche.

Harris a montré dans la même ville occidentale du Wisconsin qu'elle comprend que les problèmes économiques qui ont tourmenté l'administration Biden, malgré un solide rebond post-Covid-19, sont une préoccupation majeure. "Nous continuerons à lutter pour un logement abordable, une santé abordable, des soins de santé abordables et un congé payé", a-t-elle déclaré à la foule. "Bien que notre économie se porte bien selon de nombreux indicateurs, les prix pour les choses quotidiennes comme les denrées alimentaires sont toujours trop élevés. Vous le savez et je le sais."

Dans un autre front de son offensive naissante contre Harris, la campagne de Trump a augmenté la pression sur la vice-présidente pour qu'elle accorde une interview majeure aux médias, apparemment dans l'espoir de la pousser dans un forum où elle a été plus vulnérable dans le passé.

"I think it’s really disgraceful, both for Kamala Harris but also for a lot of the American media that participates in this stuff, to have a person who has been the presumptive nominee of the Democrat Party for 17 days and refuses to take a single question from the American media", a déclaré Vance au Wisconsin.

Harris, surtout au début de sa vice-présidence, a parfois tergiversé lors d'interviews et de moments non scriptés, et la campagne de Trump voit clairement là un moyen potentiel de ralentir son bon départ. Mais avec la convention nationale démocrate qui approche dans moins de deux semaines, il semble peu incitatif pour le camp Harris de prendre des risques pour l'instant, surtout depuis que les démocrates peuvent arguer pour l'instant au moins que la vice-présidente a passé son temps à construire une nouvelle campagne et à chercher un colistier en toute hâte. Mais une telle position ne sera pas durable à long terme, et Harris sera sous pression pour démontrer qu'elle est qualifiée pour servir de président - surtout face aux défis croissants pour le pouvoir américain à l'étranger.

La manière dont Vance poursuit la vice-présidente à travers les terrains politiques les plus contestés du pays a été illustrée par un moment plutôt bizarre mercredi. Alors qu'il arrivait au Wisconsin et voyait Air Force Two sur le tarmac, il s'est dirigé vers l'avion, ce qu'il a dit plus tard être une tentative de parler à la vice-présidente. "Je voulais juste vérifier mon futur avion", a-t-il déclaré.

Un changement de Trump sur un deuxième débat ?

Il y a eu un autre signe mercredi des sables politiques mouvants sous la campagne. Quelques jours après avoir dit qu'il refuserait de participer à un débat présidentiel précédemment organisé sur ABC et exiger que Harris le retrouve sur Fox, l'ancien président a montré une nouvelle ouverture à un clash en un contre un.

"We’ll be debating her, I guess, in the pretty near future. It’s going to be announced fairly soon, but we’ll be debating her", a-t-il déclaré dans son interview sur Fox, laissant ouvert la possibilité que cela se produise sur un autre réseau.

"I’d do it right now, because I want to debate her. I think it’s important for the country that we debate", a-t-il déclaré. Après avoir essayé de dicter les termes d'un affrontement sur la chaîne d'informations conservatrices, Trump a ajouté: "I think Fox would do a really good job, but two people have to agree."

La lutte pour les électeurs ruraux

Harris semble voir en Walz un atout inestimable pour courtiser les électeurs en dehors des zones démocrates traditionnelles.

"N'est-il pas incroyable ?" a demandé Harris à une autre foule enflammée à Detroit mercredi soir.

Entre-temps, sa campagne a publié un mémo de son directeur des États clés, Dan Kanninen, qui annonçait la lutte à venir pour les États indécis. "Nous ... concourons partout parce que nous savons que nous devons réduire les marges dans les zones rurales pour gagner", a déclaré le mémo. Kanninen a soutenu que Walz était idéalement placé pour mener la quête de ces électeurs, en soulignant qu'il avait "représenté un district républicain dans le sud de la Minnesota pendant 6 mandats au Congrès" et avait historiquement mieux performé que les démocrates nationaux dans son district de la Chambre, y compris dans les régions qui ont soutenu Trump. Cela, selon le mémo, offrait "un plan pour réduire les marges dans les zones rurales dans tout le pays".

Mais la campagne de Trump cherche à faire de Walz un handicap pour le vice-président. Elle a passé toute la journée à essayer de le présenter comme un extrémiste politique incompatible avec le centre américain en matière de criminalité, d'immigration et de politiques sociales.

Les alliés de Trump, par exemple, mettent en avant une nouvelle loi du Minnesota obligeant les écoles publiques à fournir des produits menstruels dans les toilettes pour garçons et filles pour peindre Walz en tant que libéral de gauche pour accommoder les étudiants transgenres. Et les républicains se concentrent sur sa gestion des troubles à Minneapolis suite au meurtre de George Floyd, l'accusant d'avoir attendu trop longtemps pour appeler la Garde nationale de l'État. Trump, however, a loué la réponse de Walz lors d'un appel de 2020 avec les gouverneurs, sous-minant certaines de ces attaques.

Une querelle sur le service militaire

Et Vance a renforcé ses attaques contre la présentation de Walz de sa carrière militaire, l'accusant d'avoir évité le service en Irak lorsqu'il a quitté la Garde nationale de l'armée et s'est présenté au Congrès en 2005.

"Lorsque les États-Unis d'Amérique m'ont demandé d'aller en Irak pour servir mon pays, je l'ai fait. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, et je l'ai fait avec honneur, et j'en suis très fier. Lorsque Tim Walz a été appelé par son pays pour aller en Irak, vous savez ce qu'il a fait ? Il a quitté l'armée et a laissé son unité partir sans lui", a déclaré Vance.

Walz a déposé un dossier auprès de la Commission fédérale électorale en tant que candidat au Congrès le 10 février 2005. Le mois suivant, après que la garde ait annoncé une possible déploiement en Irak dans les deux prochaines années, la campagne de Walz a publié un communiqué déclarant qu'il avait l'intention de rester dans la course.

Walz a servi 24 ans dans la Garde nationale de l'armée, prenant sa retraite en mai 2005, selon la Garde nationale du Minnesota. Les membres du service déposent souvent leur dossier de retraite plusieurs mois avant leur date de retraite. Il n'est pas clair quand Walz a déposé son dossier de retraite. Un article de la Garde nationale sur le déploiement de son unité indique qu'elle a reçu des ordres d'alerte pour se déployer en Irak en juillet 2005 - deux mois après la retraite de Walz.

Le républicain de l'Ohio a également accusé Walz d'avoir prétendument affirmé avoir servi dans une zone de combat, en faisant référence aux commentaires du gouverneur sur l'interdiction des armes d'assaut. "Nous pouvons nous assurer que ces armes de guerre, que j'ai portées à la guerre, sont le seul endroit où ces armes se trouvent", a déclaré le gouverneur dans une vidéo promue par la campagne de Harris. Walz s'est déployé avec la Garde nationale du Minnesota en août 2003 à Vicenza, en Italie, en tant que soutien à la guerre des États-Unis en Afghanistan, selon un porte-parole de la Garde nationale du Minnesota. Il n'a pas été déployé en Afghanistan ou en Irak ou dans une zone de combat dans le cadre de son service.

L'avertissement de Biden

Le spectacle d'un vétéran militaire se disputant le service d'un autre était un signe de la lutte politique amère à venir dans une élection qui a de grandes implications pour le pays.

À cet égard, Biden a lancé un nouvel avertissement sur les menaces potentielles de Trump à la démocratie, dans une intervention dans une campagne dans laquelle il était autrefois une figure centrale mais est maintenant marginalisé.

Le président, dans sa première interview depuis la fin de sa campagne de réélection, a déclaré à CBS News qu'il n'avait pas confiance qu'il y aurait une transition pacifique du pouvoir si Trump perdait en novembre.

"Si Trump perd, je n'ai pas confiance du tout. Il dit ce qu'il pense", a déclaré Biden.

