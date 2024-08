Trump répand une fausse théorie du complot sur Harris <unk> la taille de la foule à Detroit

L'ancien président semble avoir succombé à une théorie du complot d'extrême droite — facilement infirmée par des photos et des vidéos prises par les participants et les médias montrant des milliers de partisans à l'événement dans un hangar d'aéroport près de Detroit.

Les allégations fausses concernant la présence à l'événement de Harris arrivent alors que Trump négocie les contours d'une course présidentielle changée, avec la vice-présidente surfant sur une vague de nouvelle enthousiasme démocrate après avoir remplacé le président Joe Biden en tête de liste. Le candidat républicain, qui attire régulièrement de grandes foules, s'est toujours concentré sur la taille du public, ses discours étant souvent remplis d'exagérations sur l'affluence.

Sur son site de médias sociaux Truth Social, Trump a fait la fausse affirmation que Harris avait été « dénoncée » par un travailleur de maintenance aéroportuaire qui avait « remarqué la photo de foule factice ».

Il a ensuite déclaré que Harris devrait être « disqualifiée » de l'élection de 2024 « car la création d'une image factice est un INTERFÉRENCE ÉLECTORALE. Quiconque fait cela trichera sur n'importe quoi ! »

Cependant, les photos et les vidéos de l'événement — y compris des vidéos capturées avec les caméras de CNN — montrent une audience importante pour l'événement de Harris du mercredi. La foule a rempli un grand hangar et s'est étendue sur l'immense tarmac où Air Force Two s'est arrêté. Deux grandes tribunes et de nombreuses rangées de chaises étaient à l'extérieur, ainsi que plusieurs écrans géants pour la foule extérieure qui ne pouvait pas voir la scène du rassemblement.

David Plouffe, conseiller senior de la campagne de Harris, a écrit sur X : « Ce ne sont pas des délires conspiratifs des recoins les plus sombres d'Internet. L'auteur pourrait avoir les codes nucléaires et être responsable de décisions qui nous affecteront tous pendant des décennies. »

Trump a partagé dimanche un screenshot d'un post sur X qui présentait deux photos : l'une partagée sur X par un membre du personnel de Harris montrant des milliers de personnes accueillant Harris' avion ; l'autre zoomant sur le côté réfléchissant incurvé d'un des réacteurs d'Air Force Two où la foule n'est pas claire.

« Quelqu'un a-t-il remarqué que Kamala A TRICHÉ à l'aéroport ? Il n'y avait personne à l'avion, et elle a 'A.I.'d' ça, et a montré une masse de soi-disant partisans, MAIS ILS N'EXISTAIENT PAS ! » a écrit Trump sur Truth Social. « Elle a été dénoncée par un travailleur de maintenance aéroportuaire lorsqu'il a remarqué la photo de foule factice, mais il n'y avait personne là-bas, confirmé plus tard par la réflexion de la finition miroir-like de l'avion présidentiel. »

« C'est une TRICHEUSE. Elle n'avait PERSONNE qui l'attendait, et la 'foule' avait l'air de 10 000 personnes ! La même chose se produit avec ses fausses 'foules' lors de ses discours », a ajouté Trump. « Elle devrait être disqualifiée car la création d'une image factice est un INTERFÉRENCE ÉLECTORALE. Quiconque fait cela trichera sur n'importe quoi ! »

Trump a été inculpé à deux reprises pour des allégations d'efforts pour renverser l'élection de 2020.

Il a affirmé à tort dans un autre post : « Regardez, nous l'avons prise avec une fausse 'foule'. Il n'y avait personne là-bas ! »

En réaction aux allégations fausses de Trump, les participants au rassemblement et les membres du personnel de Harris ont partagé leurs propres photos de l'événement sur les réseaux sociaux dimanche après-midi.

Lavora Barnes, présidente du Parti démocrate du Michigan, a partagé sur X une photo de l'événement montrant qu'elle parlait à une grande foule avant l'introduction de Harris. Barnes a plaisanté en disant qu'elle était « honorée que celui qui a créé l'image AI de 15 000 démocrates excités accueillant » Harris et son colistier Tim Walz à Detroit « ait été assez aimable pour m'inclure à la tribune ».

« Cette foule AI était vraiment bruyante, mes oreilles viennent tout juste de cesser de bourdonner à cause de leur acclamation imaginaire », a déclaré Barnes.

CNN's Kate Sullivan et Jeff Zeleny ont contribué à ce rapport.

Le débat politique en cours autour de l'élection de 2024 a vu l'ancien président Trump faire des allégations non fondées sur l'assistance à l'événement de la vice-présidente Harris. Malgré les allégations de Trump concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer une image de foule factice, les photos et les vidéos de l'événement montrent clairement une audience importante.

Compte tenu de la concentration historique de Trump sur la taille du public et de ses allégations d'interférence électorale, ses accusations contre Harris ont suscité des préoccupations dans le monde politique.

