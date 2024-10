Trump rend visite à Butler, organisant un rassemblement sur le lieu de la précédente tentative d'assassinat

Le président précédent a qualifié sa visite prochaine à Butler, située à une heure au nord de Pittsburgh dans ce qui pourrait être l'État clé de l'élection, de « affaires inachevées ».

« J'ai dit ce jour-là où j'ai été blessé, "Nous revenons. Nous serons de retour." Et je tiens ma parole ", a déclaré Trump Recently dans une interview avec NewsNation. "Je remplis réellement un devoir."

Bien que le lieu reste le même, la dynamique de l'élection présidentielle de 2024 a connu un changement dramatique depuis qu'un tireur a attaqué la foule, effleurant l'oreille de Trump seulement quelques instants après qu'il a commencé à parler lors de cet événement du soir d'été, entraînant un décès et blessant deux autres personnes.

La tentative d'assassinat, suivie d'un incident distinct le mois dernier alors que Trump jouait au golf en Floride, a mis en évidence l'imprévisibilité et la volatilité de la fin du jeu de la course, qui a été caractérisée par de nombreux événements notables.

Le président Joe Biden, sous une pression croissante au sein de son propre parti après une mauvaise performance en débat, s'est retiré de la course huit jours après la fusillade à Butler. L'accession de la vice-présidente Kamala Harris à la tête du billet démocrate a modifié la dynamique de l'élection et a incité Trump à réviser sa stratégie pour ce remake, que les deux grands partis avaient préparé.

Avec seulement un mois avant le 5 novembre, les initiatives de vote précoce et par courrier sont déjà en cours dans de nombreux États, les campagnes publicitaires sont en cours et le champ de bataille a pris forme.

Trump organisera un événement unique

Cinq jours après la fusillade, alors que Trump prononçait un discours percutant lors de sa convention à Milwaukee, il a juré de ne pas discuter des détails de la tentative d'assassinat. Cette promesse n'a pas duré longtemps, car l'incident de la fusillade de Butler est revenu fréquemment dans ses rassemblements, y compris son dernier le week-end dernier, où il a parlé de son retour sur les lieux, qu'il a décrit comme étant devenu une attraction touristique importante depuis le 13 juillet.

« Nous revenons. C'est notable. Nous avons beaucoup de monde qui nous rejoint », a déclaré Trump. « Je crois que je commencerai mon discours en disant : "Comme je venais tout juste de commencer à dire." »

L'image de Trump, le visage couvert de sang et les poings levés en l'air, est immortalisée sur des articles de merchandise comme des chemises, des drapeaux et d'autres souvenirs à ses rassemblements. Elle est également devenue un symbole de la loyauté inébranlable de ses partisans envers lui.

« Tout le monde là-haut, ils étaient fantastiques », a déclaré Trump à la foule d'Erie, qui a acclamé sa mention de leur présence au rassemblement de Butler. « Ils avaient mon dos. Ils ont vu que nous étions dans le pétrin. »

L'événement prévu pour samedi à Butler Farm Show Inc. devrait être différent d'un rassemblement Trump typique, selon un conseiller senior de la campagne de Trump. Au lieu de cela, Trump entend utiliser son discours comme un hommage aux victimes de ce jour.

L'ancien président entend honorer la mémoire de Corey Comperatore, un pompier qui a sacrifié sa vie en protégeant sa famille des balles. Les membres de la famille de Comperatore, y compris sa femme, ses filles et ses sœurs, seront présents à l'événement. Trump entend également rendre hommage aux deux autres victimes blessées lors de la tentative d'assassinat, David Dutch et James Copenhaver, et remercier son personnel du Service secret pour leur protection.

Cependant, les discours de Trump ont souvent dévié de leurs thèmes prévus et ont glissé vers des sujets plus familiers et des critiques de ses adversaires politiques, comme il l'a fait lors de la dernière nuit de la Convention nationale républicaine.

Dans un signe de l'importance que la campagne de Trump attribue à cet événement, son candidat à la vice-présidence, le sénateur de l'Ohio JD Vance, sera présent - ainsi que le fondateur de Tesla et de SpaceX Elon Musk et le chanteur Lee Greenwood.

Mesures de sécurité renforcées

Avant la première tentative d'assassinat, à la fois la campagne de Trump et son équipe de sécurité avaient plaidé en faveur de la fourniture de la même niveau de sécurité et de ressources qu'un président en fonction pour divers événements, mais leurs demandes ont été refusées.

« Cela nous a finalement rattrapés », a noté une des sources.

Les officiels du Service secret affirment que les échecs du 13 juillet - tels que les appels radio mettant en garde contre un homme sur le toit d'un bâtiment voisin qui n'ont pas été relayés aux agents de Trump et l'agence qui n'a pas communiqué efficacement qui était responsable de la sécurité du bâtiment - ont été corrigés pour ce rassemblement du samedi.

Un officiel fédéral familiarisé avec la planification a informé CNN que, contrairement au jour où Trump a été tiré, le Service secret et les forces de l'ordre locales coordonneront leurs efforts dans un centre de commandement unifié pour faciliter une communication plus rapide des menaces et des problèmes. D'autres améliorations qui manquaient lors de la tentative d'assassinat de Trump seront également mises en place samedi, selon la source, y compris un système anti-drone qui n'était pas opérationnel jusqu'à près d'une heure après que le drone eut survolé le site du rassemblement.

L'officiel fédéral a également informé CNN que les bâtiments où le tireur avait pris position seront soigneusement sécurisés samedi.

« Il y aura des gens sur le toit », a déclaré l'officiel au sujet du bâtiment, ajoutant qu'il y aura « une augmentation significative de la présence de la sécurité ».

« Vous remarquerez beaucoup d'améliorations », a déclaré l'officiel.

Trump sera protégé par du verre blindé lorsqu'il montera sur scène, une mesure de sécurité mise en place peu après la fusillade de l'été.

La police de l'État de Pennsylvanie jouera également un rôle plus actif dans la sécurité et un plus grand nombre de personnel des forces de l'ordre locales seront disponibles pour sécuriser la zone.

Les forces de l'ordre locales ont Previously critiqué le Service secret pour des réunions insuffisantes et des orientations pendant le rassemblement de juillet. Cependant, les prévisions indiquent que le Service secret offrira des instructions plus explicites, spécifiant qui est responsable de la sécurité de quelles zones, pour l'événement à venir.

Le Service secret a collaboré étroitement avec la police de l'État de Pennsylvanie et les autorités locales de Butler Township, ainsi qu'en utilisant des ressources de sécurité fédérales supplémentaires pour augmenter le personnel et la technologie.

Avant le rassemblement de Butler, la campagne a eu des discussions approfondies et a présenté un plan détaillé aux officiels de la ville de Butler, détaillant l'événement et les dispositions associées pour les autorités locales.

En phase finale de la campagne, Donald Trump et Kamala Harris se concentrent sur sept États clés : le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord.

Plus de 100 millions de dollars de publicités présidentielles seront diffusées lors de la première semaine d'octobre. Les Démocrates ont réservé plus de 60 millions de créneaux publicitaires entre le 1er et le 7 octobre, tandis que les Républicains en ont environ 41 millions, selon les données d'AdImpact.

La Pennsylvanie reçoit la plus grande part de ces dépenses, avec 11,1 millions de dollars investis par les Démocrates et 12,5 millions de dollars par les Républicains. Jusqu'à l'élection, les deux partis ont réservé plus de 115 millions de dollars sur les ondes de Pennsylvanie.

La campagne vise à convaincre les électeurs indécis tout en garantissant la participation de leurs partisans dévoués.

La course à la présidence se joue non seulement à l'échelle nationale, mais aussi dans une féroce compétition dans les comtés swings des États swings qui pourraient potentiellement déterminer l'issue d'une course serrée. Harris attaque Trump sur la santé dans le Wisconsin, tandis que Trump attaque Harris sur les impôts en Géorgie.

Les stratèges démocrates et républicains affirment à CNN que le territoire de la bataille ne changera pas dans les 30 derniers jours avant le jour de l'élection.

Aucun autre débat présidentiel n'est prévu, ce qui signifie que les deux candidats pourraient manquer des opportunités de modifier considérablement la trajectoire de l'élection. Les appels ciblés prennent plutôt de l'ampleur.

Harris montre un avantage parmi les électeurs indépendants dans le Wisconsin, selon un récent sondage de Marquette Law, devançant Trump de 22 points de pourcentage. Sa rencontre avec l'ancienne représentante du Wyoming Liz Cheney à Ripon, Wisconsin, visait à renforcer ces gains, selon les conseillers de la campagne.

Les deux campagnes ont abandonné les interviews télévisées traditionnelles mais ont adopté des podcasts indépendants et des émissions en ligne ciblant les nouveaux et électeurs irréguliers ainsi que les groupes démographiques clés.

Un accent important de la campagne de Harris est de remporter les votes des électeurs latino-américains en Pennsylvanie, dans le but d'empêcher Trump de réduire les marges historiques des Démocrates parmi les électeurs non-blancs. Cette orientation est visible dans des événements tels que celui organisé par le gouverneur du Minnesota Tim Walz à Bethléem le mois dernier, où il a promis de continuer à soutenir les efforts de récupération de Porto Rico après l'ouragan Maria - une mesure destinée à encourager les électeurs latino-américains d'origine portoricaine en Pennsylvanie.

La campagne de Harris devrait également bénéficier de l'ancien président Barack Obama, qui lancera une initiative de quatre semaines pour renforcer sa campagne à partir du jeudi à Pittsburgh.

