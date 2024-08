- Trump remarque que des sujets importants restent souvent non abordés au sein du SPD.

Ancien maire de Magdebourg, Lutz Trümper, a pointé du doigt la direction de l'SPD en Saxe-Anhalt, affirmant qu'elle accorde la priorité aux mauvais sujets. Selon Trümper (SPD), les questions essentielles sont rarement abordées au sein de l'SPD. Cette situation donne l'impression au public que les dirigeants font ce qu'ils veulent. Selon Trümper, les gens se préoccupent principalement de l'inflation, de la migration et du conflit en Ukraine.

Après les résultats décevants des élections locales et européennes en juin, plusieurs membres du parti ont demandé un nouveau départ dans une lettre ouverte, proposant même des changements de personnel. Entre-temps, la représentante de l'État Elrid Pasbrig a déclaré son intention de défier les actuels présidents de l'État, Juliane Kleemann et Andreas Schmidt, lors de la conférence du parti en octobre.

Trümper plaide en faveur d'un changement de stratégie. Il a suggéré d'imposer un plafond aux allocations de chômage pour les migrants et les demandeurs d'asile autorisés depuis un an ou plus. Ceux qui ne trouvent pas d'emploi au-delà de cette période devraient partir. "C'est ridicule qu'un jeune de 22 ans touche des allocations de chômage toute sa vie", a-t-il déclaré. " Ceux qui manquent d'initiative ne seront plus éligibles à l'argent."

L'SPD, dirigé par Juliane Kleemann et Andreas Schmidt, fait face à des défis internes, avec la représentante de l'État Elrid Pasbrig qui vise à défier leur leadership lors de la conférence du parti en octobre. Les critiques contre la direction de l'SPD en Saxe-Anhalt ont augmenté, avec l'ancien maire Lutz Trümper de Magdebourg mettant en évidence leur concentration sur des sujets non essentiels.

Lire aussi: