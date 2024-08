Trump rejette les demandes pour arrêter les attaques personnelles contre Harris

L'ancien président a également déclaré au sujet de Harris qu'il avait "peu de respect pour son intelligence" et qu'elle serait une "mauvaise présidente". Haley avait exhorté Trump mardi à cesser les attaques personnelles contre Harris et à se concentrer plutôt sur des débats substantiels avec la candidate démocrate à la présidence.

L'élection ne peut pas être gagnée en discutant de la "race" de Harris ou en la traitant de "bête", a déclaré Haley sur la chaîne d'information droite Fox News. L'ancienne ambassadrice et ex-gouverneure faisait référence aux attaques répétées de Trump sur l'intelligence de sa rivale et à ses doutes sur son identité afro-américaine. Harris est la fille d'un Jamaïcain noir et sa mère est originaire de l'Inde.

Haley avait perdu face à Trump lors des primaires républicaines, mais elle soutient désormais sa candidature. Trump, s'exprimant lors d'une conférence de presse à son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, a déclaré qu'il appréciait les conseils de Haley, mais qu'il devait mener la campagne "à ma manière".

L'ancien président a également décrit sa propre campagne comme "très calme": "Il n'y a pas de cri. (...) Je suis une personne très calme, croyez-le ou non."

Cependant, l'ancien président a également déclaré au sujet de Harris: "Je suis très en colère contre elle pour ce qu'elle a fait au pays. Je suis très en colère contre elle pour avoir utilisé le système de justice contre moi et contre d'autres personnes." Trump faisait référence aux procédures judiciaires en cours contre lui, qu'il décrit souvent comme des conspirations démocrates.

Le septuagénaire a également déclaré qu'il était personnellement attaqué par Harris, qui le traite lui et son candidat à la vice-présidence J.D. Vance de "bizarres". Le terme "bizarre" a été fréquemment utilisé par Harris et d'autres démocrates contre Trump et Vance ces dernières semaines, mais il n'est pas aussi péjoratif que les remarques répétées de Trump sur le manque d'intelligence de sa rivale.

Trump a de nouveau traité Harris de "radicale de gauche" et l'a accusée d'avoir "une forte inclination communiste". Il a déclaré que la seule chose que Harris pouvait offrir était "une inflation terrible, une criminalité massive et la mort du rêve américain".

C'était la deuxième conférence de presse de Trump depuis la semaine dernière. Le populiste de droite a été sur la défensive depuis que le président Joe Biden a annoncé le 21 juillet, après des semaines de débat sur sa capacité mentale, qu'il ne se représenterait pas en novembre, et que le parti démocrate s'est rapidement rallié à la vice-présidente Harris comme nouvelle candidate.

Dans plusieurs sondages récents, Trump a été légèrement devancé par Harris. Cependant, il a affirmé lors de la conférence de presse qu'il était en tête dans les sondages.

Haley a vivement exhorté Trump à mettre fin à ses attaques personnelles contre Harris, en déclarant: "L'élection ne peut pas être gagnée en discutant de la 'race' de Harris ou en la traitant de 'bête'". Malgré cela, Trump a poursuivi sa critique de Harris, en s'exclamant: "Arrêtez ça!" en réponse à sa qualification de lui et de son candidat à la vice-présidence de "bizarres".

