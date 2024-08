Trump raconte une anecdote de vol sauvage - tous les participants sont en désaccord

Trump raconte une histoire de près-manqué en hélicoptère, affirmant l'avoir vécue avec l'ancien maire de San Francisco, Willie Brown. Cependant, cette version de l'histoire semble être fausse. Le candidat à la présidence a mélangé certains détails.

Une fois de plus, le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, s'est trompé dans une histoire qui ne résiste pas à la vérification des faits. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, le septuagénaire a raconté un vol en hélicoptère qu'il aurait prétendument effectué avec l'ancien maire de San Francisco, Willie Brown, au cours duquel ils auraient tous deux frôlé la mort.

Ce qui s'est passé exactly lors de ce vol supposé reste flou. "J'ai crashé avec lui dans un hélicoptère", a d'abord déclaré Trump aux journalistes à propos de son supposé voyage avec Willie Brown. "Nous pensions que c'était fini". Ensuite, il a déclaré que l'hélicoptère avait dû effectuer un atterrissage d'urgence. De plus, Trump a affirmé que Brown lui avait dit "des choses horribles" sur la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, pendant le vol. Brown a eu une brève relation avec Harris il y a environ 30 ans.

Immédiatement après la conférence de presse jeudi, Willie Brown a déclaré au "San Francisco Chronicle" qu'il n'avait jamais été en hélicoptère avec Trump et n'avait jamais parlé mal de Harris. "Vous me connaissez suffisamment pour savoir que vous auriez entendu parler si j'avais failli crashé en hélicoptère avec quelqu'un", a déclaré le journal en citant ses propos.

Il est plus probable que Trump ait confondu deux politiques influents de Californie. En 2018, pendant sa présidence, Trump a survolé les parties de Californie ravagées par les incendies en hélicoptère - avec l'ancien gouverneur de Californie, Jerry Brown, comme le rapportait NBC News. Cependant, selon un représentant de Brown qui se trouvait également à bord, il n'y a eu ni perturbations ni atterrissages d'urgence. Harris n'a pas été un sujet de conversation, selon le "New York Times".

Au lieu de cela, les histoires de Trump pourraient faire référence à un vol en 1990. Nate Holten, qui était également un politique en Californie, a déclaré à "Politico" qu'il avait effectué un vol en hélicoptère avec Trump jusqu'au New Jersey à l'époque, qui était effectivement turbulent. Certains équipements de la machine avaient échoué, et il y avait presque un crash.

Malgré les déclarations contradictoires, Trump s'en tient à son histoire sur sa plateforme "Truth Social", affirmant qu'il a failli crashé avec Willie Brown en hélicoptère dans le New Jersey, pas en Californie. Il affirme qu'il y a "des dossiers", "des dossiers d'entretien" et "des témoins". Cependant, Trump ne fournit aucune autre preuve ou preuve supplémentaire pour ses affirmations. Cependant, il est probable qu'il poursuive en justice le "New York Times" pour son reportage sur son histoire d'hélicoptère.

Les États-Unis ont été le théâtre de plusieurs histoires controversées d'hélicoptères impliquant l'ancien candidat républicain à la présidence, Donald Trump. Malgré les démentis de l'ancien maire de San Francisco, Willie Brown, et d'autres témoins, Trump maintient qu'ils ont eu un près-manqué en hélicoptère dans le New Jersey, affirmant l'existence de dossiers pertinents pour étayer ses allégations.

