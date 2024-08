Trump publie sur X pour la première fois en près d'un an avant de discuter avec Elon Musk

Lundi, parmi les X publications de Trump figuraient une vidéo de deux minutes et demie montrant des images d'actualités de la perquisition fédérale de son resort Mar-a-Lago en août 2022 et de son inculpation par le département de la Justice. Sur la campagne électorale, Trump affirme régulièrement être victime de ce qu'il qualifie de "poursuite politique", et cette vidéo semble amplifier cette affirmation.

"Je n'aurais jamais cru que quelque chose comme ça puisse arriver aux États-Unis. Le seul crime que j'ai commis est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire. Plus le système brisé vous dit que vous avez tort, plus vous devez vous assurer que vous devez continuer à avancer", déclare Trump dans la voix off.

La vidéo inclut des phrases qui sont des éléments clés des discours de campagne de Trump, notamment : "Ils veulent m'enlever ma liberté, parce que je ne les laisserai jamais vous enlever la vôtre. Ils veulent me faire taire, parce que je ne les laisserai jamais vous faire taire. Ils ne s'en prennent pas à moi. Ils s'en prennent à vous, et je me trouve simplement sur leur chemin."

Trump a également partagé un message du compte officiel X de sa campagne annonçant son interview en direct lundi soir sur la plateforme avec Musk. La conversation en direct est prévue pour commencer à 20h HE.

"Ce sera l'interview du siècle !" peut-on lire dans le message en lettres capitales.

La dernière fois que Trump a été actif sur X, c'était pour publier une photo de sa photo anthropométrique du 24 août 2023, après avoir été enregistré dans une prison d'Atlanta dans l'affaire de subversion électorale en Géorgie. Depuis, sa plateforme de médias sociaux de prédilection est son propre Truth Social.

Lundi, Trump a également publié une autre vidéo montrant un homme marchant dans un couloir sur fond de phrases qui ont été des éléments clés de ses discours de campagne : "C'est la bataille finale. Avec vous à mes côtés, nous démantèlerons l'État profond. Nous expulserons les bellicistes de notre gouvernement. Nous chasserons les mondialistes. Nous chasserons les communistes, les marxistes et les fascistes. Nous renverserons la classe politique malade qui hait notre pays. Nous vaincrons les médiasfake news. Et nous libérerons l'Amérique de ces méchants une fois pour toutes."

Et dans une autre publication, Trump a demandé : "Êtes-vous mieux loti maintenant que lorsque j'étais président ?"

"Notre économie est en miettes. Notre frontière a été effacée. Nous sommes une nation en déclin. Rendez le Rêve américain abordable à nouveau. Rendez l'Amérique SÛRE à nouveau. Rendez l'Amérique GRANDE à nouveau !" a-t-il écrit.

