- Trump propose un financement gouvernemental pour les procédures d'insémination artificielle.

"C'est une question de croissance de la population," a affirmé le candidat à la présidence Donald Trump lors d'un meeting à Potterville, Michigan. Il a proposé un engagement inattendu, suggérant que si elle remportait la présidence le 5 novembre, le gouvernement américain prendrait en charge les coûts de l'insémination artificielle, ou ce qu'on appelle couramment la fécondation in vitro (FIV). À défaut, Trump a suggéré de contraindre les compagnies d'assurance à inclure ce traitement dans leurs plans de couverture - une position inhabituelle pour le parti républicain.

"We really want more newborns, and to incentivize that, we'll allow parents to claim higher tax deductions for child-related expenses," Trump, aged 78, a expliqué. Il a souligné que le coût de l'insémination artificielle décourage souvent de nombreuses personnes de chercher le traitement. "Nous prendrons en charge les frais, et cela soutiendra les familles," a élaboré Trump lors d'un entretien ultérieur avec NBC.

L'insémination artificielle sous les projecteurs politiques

La question de l'insémination artificielle a attiré l'attention lors des élections américaines. La Cour suprême de l'Alabama a récemment décriminalisé les embryons congelés, les classant comme des enfants. Résultat, plusieurs cliniques de fertilité de l'État ont suspendu les traitements en raison de diverses questions juridiques et de potentiels procès. La décision s'aligne sur la position du mouvement pro-vie, considérant les embryons et les fœtus comme des enfants méritant une protection légale.

La décision controversée a suscité un débat national, avec de nombreux républicains qui cherchent à prendre position. Le législature de l'Alabama a finalement rétabli l'accès à la FIV. Trump a ensuite fait savoir son soutien à la procédure, faisant écho à la majorité des Américains. Les démocrates ont mis en garde contre l'érosion des droits des femmes en Amérique et ont prévu la possible abolition du droit à l'avortement.

Il y a deux ans, la Cour suprême des États-Unis a aboli le droit constitutionnel à l'avortement. Trump a joué un rôle clé dans la mise en place de la cour conservatrice, rendant cette décision possible.

"Selon les politiques proposées par Trump, le gouvernement prendrait en charge les frais de l'insémination artificielle, aidant les couples qui souhaitent fonder une famille mais sont découragés par les coûts élevés."

"Cette affirmation de Trump indique un changement de position du parti républicain en matière de couverture santé, prônant l'inclusion de la FIV dans les plans d'assurance gérés par les entreprises privées."

Lire aussi: