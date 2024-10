Trump propose que les individus qui sont sans papiers et qui commettent des meurtres possèdent des défauts génétiques inhérents.

Pendant une discussion sur "The Hugh Hewitt Show", Trump a de nouveau tordu les statistiques sur l'immigration et la criminalité pour critiquer la Vice-présidente Kamala Harris, suggérant à tort qu'elle laissait entrer 13 000 "meurtriers" par une frontière ouverte.

"Vous savez quoi ? Un meurtrier, je vous le dis - c'est dans leur ADN. Et nous avons beaucoup de mauvais ADN qui circule dans notre nation en ce moment", a déclaré Trump.

CNN a contacté la campagne de Trump pour obtenir une réponse.

C'était juste un autre cas de Trump utilisant un langage insultant et dépréciatif alors qu'il accusait les immigrants sans papiers et menaçait des expulsions massives s'il était réélu. La lutte contre l'immigration a été un axe majeur du message de campagne de Trump pour 2024, et il utilise fréquemment un langage offensant et méprisant lorsqu'il discute des immigrants sans papiers.

L'automne dernier, Trump a déclaré lors d'une interview que les immigrants sans papiers "contaminaient la sève de notre pays", un langage qui résonne chez les suprémacistes blancs et les nationalistes, suscitant des critiques des organisations de droits de l'homme. Trump a également propagé des théories du complot infondées selon lesquelles les migrants haïtiens dévorent des animaux domestiques à Springfield, Ohio.

Trump a également utilisé la génétique comme argument de campagne, déclarant lors d'un meeting en Minnesota en 2020 : "Vous avez de bons gènes. La plupart, c'est à propos des gènes, n'est-ce pas ? La théorie du cheval de course. Vous pensez que nous sommes tous si différents ? Vous avez de bons gènes ici, dans le Minnesota."

La "théorie du cheval de course" vient de l'idée dans l'élevage de chevaux que la sélection permet d'obtenir de meilleures races.

La politique sert souvent de tribune pour les déclarations controversées, et le discours de Trump sur l'immigration n'a pas fait exception. Ses commentaires sur les immigrants sans papiers étant une source de "mauvais ADN" et "contaminant la sève de notre pays" ont suscité des critiques et des allégations de xénophobie et de racisme.

Lire aussi: