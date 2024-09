Trump propose des réductions d'impôt pour les électeurs qu'il veut vaincre aux élections.

En réunion à New York cette semaine, l'ancien président a promis de réduire les obligations fiscales si les électeurs le soutenaient.

La méthode par laquelle Trump prévoit de mettre en œuvre ces réductions fiscales varie selon le soutien qu'il recherche.

Dans le Nevada, un État frontalier qui dépend lourdement des votes des employés de casino, des serveurs et des travailleurs hôteliers, Trump a promis l'élimination des taxes fédérales sur les pourboires. Pour la population retraitée, qui est un groupe de votants fiable, Trump a proposé une incitation différente : "Les aînés ne devraient pas payer d'impôt sur la Sécurité sociale !" a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne les travailleurs manuels qu'il tente agressivement de conquérir, Trump a promis cette mois l'abolition des taxes sur les heures supplémentaires.

"Il est temps que la classe ouvrière reçoive enfin un répit, et c'est ce que nous faisons", a déclaré Trump à Tucson, en Arizona, en mentionnant divers métiers tels que les officiers de police, les infirmières, les travailleurs de la construction et d'autres travailleurs qualifiés qui en bénéficieraient.

De plus, sa dernière suggestion - une déduction plus importante pour ceux qui paient des taxes d'État et locales plus élevées - il l'a présentée comme "économisant des milliers de dollars pour les résidents de" son ancien État, New York (qu'il affirme pouvoir encore gagner), mais aussi de la Pennsylvanie, la principale zone de combat des élections de 2024.

Dans l'ensemble, ses propositions de baisse d'impôts s'élèveraient à des billions de dollars.

Dans son troisième mandat de président, Trump cherche à simplifier le message de son parti pour attirer plus de votants de la classe ouvrière. Des slogans audacieux tels que "Pas d'impôt sur les pourboires" et "Rendre l'Amérique abordable à nouveau" ont remplacé les principes républicains classiques - notamment la réduction du déficit - et les déclarations de politique détaillée dans la plateforme simplifiée qu'il a imposée au GOP lors de leur convention de juillet à Milwaukee.

Ses propositions fiscales cette fois-ci sont bien adaptées aux pancartes publicitaires lors des événements et pour une utilisation dans les publicités télévisées, plusieurs d'entre elles étant actuellement diffusées dans les États clés. Un super PAC pro-Trump a même mis "Pas d'impôt sur les pourboires" sur des autocollants pour que les supporters les distribuent en les collant sur leurs additions de restaurant.

Cependant, bien que les propositions de baisse d'impôts de Trump puissent plaire à certains électeurs, leur nature vague rend difficile de déterminer exactement qui en bénéficierait.

De plus, ces mesures exerceraient une pression substantielle sur le budget fédéral et, probablement, sur les programmes de la Sécurité sociale et de Medicare. Trump n'a pas spécifié comment il prévoit de couvrir ces réductions d'impôts, sinon en pointant les droits de douane, qu'il affirme générer des billions de dollars de recettes - bien que cela puisse ne pas être suffisant pour couvrir toutes ses promesses, selon certains experts.

Selon Howard Gleckman, fellow senior au Tax Policy Center non partisan Urban-Brookings, "on peut presque voir le groupe de réflexion qui se cache derrière chacune de ces propositions".

Les coupes fiscales ciblées mais vagues de Trump répondent à un public toujours incertain de l'inflation et cherchent à mettre plus d'argent dans leurs poches s'il est réélu. Les préoccupations persistantes concernant les prix et les salaires continuent de toucher de nombreux électeurs à l'approche de l'élection, à l'avantage de Trump, qui est généralement perçu comme mieux adapté pour gérer l'économie.

Cependant, depuis que Harris a remplacé le président Joe Biden sur le ticket, l'écart dans les sondages entre Trump et son rival démocrate en matière d'économie s'est resserré. Comme Trump, Harris a présenté une série de propositions économiques populistes - notamment sa proposition d'abolir les taxes fédérales sur les pourboires, que Trump l'accuse de copier.

Harris, de son côté, se concentre sur des crédits d'impôt et des déductions ciblés pour offrir un soulagement fiscal à des individus spécifiques. Pour aider les familles avec le coût de l'éducation des enfants, elle a proposé de restaurer l'extension populaire du crédit d'impôt pour enfants du Plan de relance américain à jusqu'à 3 600 dollars par an, contre 2 000 dollars, et de la rendre permanente. Elle souhaite également offrir un crédit d'impôt pour enfants de 6 000 dollars aux familles ayant des nouveau-nés.

Pour les primo-accédants à la propriété, le plan de Harris offrirait jusqu'à 25 000 dollars de soutien pour l'acompte et un crédit d'impôt de 10 000 dollars. Harris a également proposé d'augmenter la déduction fiscale pour les nouvelles petites entreprises à 50 000 dollars, contre 5 000 dollars.

Les promesses de baisse d'impôts de Trump

Trump a commencé sa série de promesses de baisse d'impôts lors d'un meeting en juin à Nevada, où il a promis d'abolir les taxes sur les pourboires.

Cependant, cette proposition peut ne pas être significative pour certains travailleurs qui reçoivent des pourboires, car de nombreux d'entre eux ne gagnent pas suffisamment pour payer des impôts sur le revenu fédéral. Selon le Tax Policy Center, 60 % des ménages avec des travailleurs recevant des pourboires en bénéficieraient, avec une moyenne de réduction fiscale d'environ 1 800 dollars.

Si Trump éliminait également les taxes sur les salaires, qui financent la Sécurité sociale et Medicare, alors presque tous les travailleurs recevant des pourboires recevraient une baisse d'impôts, totalisant environ 2 100 dollars en incluant à la fois les impôts sur le revenu et les salaires, selon le Tax Policy Center. Cependant, ces travailleurs recevraient des prestations de la Sécurité sociale plus faibles après leur retraite.

De plus, l'élimination des taxes sur les pourboires aurait un impact négatif sur le budget fédéral, réduisant les recettes de 150 milliards à 250 milliards de dollars sur une décennie, selon le Committee for a Responsible Federal Budget, un groupe de surveillance.

Cependant, supprimer cette taxe aurait également un impact sur la stabilité des fonds de caisse de retraite et de Medicare, qui sont actuellement financièrement instables. L'épuisement du fonds de caisse de retraite de la sécurité sociale serait accéléré de plus d'une année, et le fonds d'assurance-maladie de Medicare serait épuisé six ans plus tôt, selon le Comité pour un budget fédéral responsable. Une fois les fonds de caisse épuisés, les programmes d'assistance ne pourront pas verser intégralement les prestations. Les aînés qui se retrouveraient avec des coupes de paiement plus importantes que leurs économies d'impôt souffriraient finalement, les bénéficiaires à faible revenu étant les plus touchés.

L'élimination de cette taxe aggraverait également les déficits fédéraux, selon une analyse du comité, d'une estimation de 1 600 milliards à 1 800 milliards de dollars d'ici 2035.

Récemment, Trump a déclaré qu'il abolirait les taxes sur les heures supplémentaires, ce qui pourrait bénéficier à la fois aux travailleurs horaires et à certains employés rémunérés à l'année. Cependant, sans plus de détails, il est difficile de déterminer les bénéficiaires spécifiques et leurs économies potentielles. Selon les estimations de la Tax Foundation à tendance droite, l'abolition des taxes fédérales sur tous les heures supplémentaires pourrait s'élever à 680 milliards de dollars sur une décennie, tandis que l'élimination à la fois des taxes sur le revenu et sur les salaires augmenterait les coûts à 1 100 milliards de dollars.

Récemment, Trump a annoncé son intention d'abolir la limite de 10 000 dollars pour les déductions fiscales des impôts des États et des collectivités, ou SALT, sur Truth Social, avant un meeting à New York. La plupart de l'impact de cette limite est supportée par les personnes à revenus élevés dans les États bleus à forte fiscalité qui font une déduction de leurs impôts.

L'abolition de cette limite aggraverait le coût de la prolongation de la loi de 2017 sur la réduction de l'impôt de 1 200 milliards de dollars sur une décennie, selon le Comité pour un budget fédéral responsable, qui a décrit une telle mesure comme "coûteuse, déformante et régressive". Près de 92 % de ce soulagement profiterait aux 10 % des ménages les plus riches, tandis que moins de 1 % profiterait aux 60 % des ménages les plus pauvres.

La approche de Trump en matière de populisme économique ne se limite pas aux coupes fiscales. During the New York rally, Trump vowed to impose a temporary cap on credit card interest rates at 10%, allowing "working Americans" to catch up. The typical credit card rate is nearly 21%, while the average retail store card rate is at a historical high of 30.45%. Credit card debt has surpassed $1 trillion, and an increasing number of individuals are experiencing difficulties in repaying their debts.

The conservative Heritage Foundation, however, is not in favor of imposing a cap on credit card rates, likening it to "price controls" – a term Trump has used to criticize Harris's proposal to ban corporate price gouging.

Whether any of these proposals become law is uncertain, as they necessitate Congressional approval, which could remain divided following November's election.

Trump shared his intention to eliminate taxes on tipped wages in a Nevada audience, promising to implement the change immediately. However, his campaign later retracted this timeline.

"President Trump will ask Congress to eliminate taxes on tips," spokeswoman Karoline Leavitt informed CNN in June.

In response to Trump's proposal to eliminate taxes on tipped wages, Harris accused him of copying her idea.

Considering Trump's tax proposals, politics in the upcoming election are expected to revolve heavily around economic issues and tax cuts.

