Trump propose de reconsidérer sa limitation des déductions pour les impôts locaux et étatiques.

Sur son compte Truth Social, en référence à son meeting de mercredi à Long Island, New York, où de nombreux résidents ont souffert en raison du plafond, Trump a déclaré qu'il supprimerait le plafond SALT, baisserait vos impôts et offrirait encore plus d'avantages.

La suppression du plafond SALT n'est qu'une des nombreuses réductions d'impôt proposées par Trump pendant sa campagne. La semaine dernière, il a plaidé en faveur de l'abolition des taxes sur les heures supplémentaires, et précédemment il a mentionné l'élimination des taxes sur les pourboires et les prestations de sécurité sociale s'il remporte la présidence.

Trump et les législateurs républicains ont inclus le controversé plafond SALT, qui limite la déduction fiscale pour les impôts étatiques et locaux à 10 000 dollars, dans la loi de réduction des impôts et d'emploi comme moyen de compenser d'autres réductions d'impôt. Principalement affectant les personnes à haut revenu dans les États à forte taxation démocrates qui déduisent leurs impôts, la non-popularité du plafond SALT a incité plusieurs représentants républicains dans ces États à plaider pour sa suppression alors que le parti cherche à conserver le contrôle de la Chambre cette année électorale.

Les représentants démocrates ont également promis de supprimer le plafond. En ce qui concerne le revirement de politique de Trump, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer, représentant New York, a déclaré mardi : "J'ai toujours soutenu la suppression du plafond SALT. Je considère cela comme une pièce malveillante de législation soutenue par Donald Trump, ciblant principalement les États bleus et bénéficiant de nombreuses manières à leurs résidents."

Le plafond, comme d'autres dispositions fiscales individuelles dans la loi de réduction des impôts et d'emploi, est prévu pour expirer à la fin de 2025. Jusqu'à présent, Trump a constamment déclaré qu'il prolongerait intégralement les mesures expirantes.

L'enlèvement ou la suppression du plafond serait financièrement coûteux - l'une des raisons pour lesquelles les chefs républicains ont retardé les efforts pour le modifier. Selon le Comité pour un budget fédéral responsable, supprimer la limite augmenterait le coût de la prolongation de la loi de réduction des impôts de 2017 de 1,2 billion de dollars sur une décennie, qualifiant cela de "coûteux, déformant et régressif". Plus de 92 % du soulagement irait aux 10 % des ménages les plus riches ; moins de 1 % bénéficierait aux 60 % des ménages les plus pauvres.

Morgan Rimmer de CNN a contribué à ce rapport.

Les propositions de Trump pour la réforme fiscale en politique incluent l'abolition des taxes sur les heures supplémentaires, tout comme ses objectifs précédemment mentionnés d'éliminer les taxes sur les pourboires et les prestations de sécurité sociale s'il devient président.

