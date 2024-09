Trump propose de modifier le 25e amendement pour faciliter la destitution potentielle d'un vice-président.

Si vous tentez une telle manoeuvre en cachant le président des États-Unis, cela constitue une justification immédiate pour destitution et destitution de ses fonctions, comme cela s'est produit, a déclaré Trump lors d'un meeting à Mosinee, Wisconsin.

Après une décevante performance de Biden lors des débats de juin et sa décision ultérieure de se retirer de la course à la présidence un mois plus tard, Trump et ses collègues républicains ont mis en blame la vice-présidente Kamala Harris et les principaux démocrates pour avoir caché un déclin des capacités cognitives du président.

La campagne de Harris a choisi de ne pas commenter les allégations de Trump samedi.

La vice-présidente Harris a continué à défendre Biden et ses capacités cognitives, déclarant à CNN le mois dernier qu'elle n'avait aucun regret à affirmer plusieurs semaines après le débat que Biden était capable de servir un mandat de quatre ans supplémentaire.

"Pas du tout", a déclaré Harris à CNN's Dana Bash dans sa première interview télévisée importante depuis qu'elle est devenue la nouvelle candidate démocrate. "Il possède l'intelligence, le dévouement et le jugement et la tempérance que je crois sincèrement que le peuple américain mérite de son président."

La suggestion de Trump intervient alors qu'il continue de naviguer sur le terrain modifié de la course de 2024. Dans ses efforts pour élaborer un message cohérent pour limiter les gains de Harris, Trump a continué de critiquer Biden. During his Saturday rally, the former president described Biden's victory in the 2020 Democratic primary as a "miracle" and derided his performance at March's State of the Union and the June debates.

"We're managed by ludicrous individuals – ludicrous, ludicrous individuals," Trump said on Saturday. "And we learned that at the debate with Joe. How did that work out?"

La 25e Amendment réglemente la succession présidentielle et la méthode pour destituer un président, ce qui nécessite l'approbation du vice-président et d'une majorité du Cabinet du président. Elle ne traite pas de l'expulsion forcée d'un vice-président. La ratification d'une amendment constitutionnelle nécessite l'approbation des trois quarts des États-Unis.

La destitution, un processus indépendant qui n'exigerait pas de modifier la Constitution, nécessite un vote de simple majorité à la Chambre pour adopter des articles de destitution et ensuite un vote des deux tiers au Sénat pour condamner. Trump a été destitué deux fois par la Chambre lors de son premier mandat, mais n'a pas été destitué du Sénat.

La proposition de Trump de modifier la 25e Amendment ressemble à des appels passés pour l'expulser du bureau. Certains membres de l'ancien cabinet du président ont discuté de l'utilisation de la 25e Amendment pour le destituer après l'attaque du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

En réponse aux accusations de Trump concernant le déclin cognitif caché du président Biden, les politiciens républicains ont ciblé la vice-présidente Harris et les principaux démocrates, les accusant de politiques qui manipulent la perception publique des capacités de Biden.

De plus, la rhétorique continue de Trump concernant les capacités de Biden et ses performances lors des débats et des discours souligne la tension politique et le discours continuants autour de la présidence.

