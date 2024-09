Trump propage deux récits fabriqués concernant Oprah Winfrey, dont l'un qu'il diffuse régulièrement depuis une décennie.

Les affirmations de Trump concernant Winfrey sont plutôt insignifiantes. Cependant, elles représentent la dernière instance du candidat républicain à la présidence qui raconte des anecdotes captivantes mais fausses dans sa quête pour occuper à nouveau le poste le plus élevé du pays.

La Fin de l'Emplacement de Télévision de Winfrey

Winfrey a soutenu la concurrente de Trump à l'élection présidentielle, la Vice-Présidente Kamala Harris, lors de la Convention nationale démocrate en août. Jeudi dernier, Winfrey a organisé un meeting de campagne en direct pour Harris dans le Michigan.

Dans un post tardif sur les réseaux sociaux samedi, Trump a écrit : "Il y a des années, Oprah Winfrey m'a demandé d'être sur son dernier émission de télévision. La dernière semaine de son émission était un grand événement, et c'était un honneur pour ma famille et moi d'y participer." Il a ensuite critiqué Harris, déclarant que lorsqu'il a regardé l'événement de Winfrey avec elle, "je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ce n'était pas la véritable Oprah."

Vérification des faits : La déclaration de Trump est inexacte. Il n'est pas apparu sur le dernier épisode de "The Oprah Winfrey Show" en 2011, ni même pendant sa semaine finale spectaculaire. Au lieu de cela, Trump et sa famille sont apparus sur l'émission environ trois mois et demi avant sa fin.

L'émission de Winfrey s'est terminée le 25 mai 2011. Trump et sa famille sont apparus dans l'épisode diffusé le 7 février 2011.

En essayant de gonfler son importance passée auprès de Winfrey, qui a soutenu les opposants démocrates de Trump lors des trois dernières élections présidentielles, Trump a falsement affirmé à plusieurs reprises pendant sa présidence qu'il était apparu sur son émission populaire pendant sa dernière semaine. CNN a démystifié la revendication en octobre 2020, notant que Trump la faisait depuis au moins 2013.

La dernière semaine de l'émission a présenté un hommage arène à Winfrey, qui comprenait des célébrités telles que Michael Jordan, Will Smith, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tom Cruise, Tom Hanks et Beyoncé, mais pas Trump. Le dernier épisode était consacré à Winfrey seule.

Trump a répété à plusieurs reprises l'insinuation que Harris mentait au sujet de son travail chez McDonald's (la campagne de Harris confirme qu'elle a travaillé dans un restaurant en Californie pendant l'été où elle était étudiante à l'université dans les années 80).

During a Saturday campaign rally in North Carolina, Trump stated, "And didn't Oprah ask her about her time at McDonald's? And she just kind of ducked that one. ‘Let me not talk about that.’ Oprah said, ‘You worked at McDonald’s, that's terrific.’ Oprah never got to hear the end of it; she never worked there herself. So, Kamala just sort of hid under the desk, along with every other response she gave."

Vérification des faits : L'allégation de Trump selon laquelle Harris a évité une question de Winfrey sur son travail chez McDonald's est incorrecte. En réalité, Winfrey n'a jamais demandé à Harris à propos de son travail chez McDonald's. Au lieu de cela, Winfrey a brièvement mentionné le travail chez McDonald's lors de son introduction de Harris avant que la vice-présidente ne monte sur scène pour leur conversation.

C'était la seule remarque de Winfrey sur McDonald's pendant l'événement : "Dans aucun autre pays de cette planète, son histoire ne pourrait se dérouler de cette manière. Du enfant d'immigrants à la grande soeur à la travailleuse de McDonald's - il y a de l'espoir pour vous tous - au procureur, à la femme et à 'Momala' au sénateur à la vice-présidente. Bienvenue à Kamala Harris."

Harris est montée sur scène sous les applaudissements, a embrassé Winfrey, et ils ont commencé leur discussion sur des sujets autres que McDonald's.

Malgré l'affirmation de Trump, Oprah Winfrey n'a jamais demandé à Kamala Harris à propos de son expérience de travail chez McDonald's pendant leur conversation de campagne. (politique)

L'influence de Trump sur la carrière ou les activités politiques de Winfrey a été exagérée, comme en témoignent ses fausses allégations sur son apparition sur son émission pendant sa dernière semaine. (politique)

Lire aussi: