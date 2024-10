Trump préconise à Israël de mener des frappes aériennes sur les infrastructures nucléaires iraniennes.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a exprimé son soutien à une frappe israélienne sur les sites nucléaires iraniens. During a rally in North Carolina, Trump suggested that Biden's initial response should have been "Eliminate the nuclear first, then tackle the rest later." This comment was in response to Biden's statement regarding the possibility of an Israeli attack on Iran's nuclear facilities.

En réponse à une question sur son éventuel soutien à une telle action par Israël, Biden a déclaré mercredi : "Ma réponse est non. Nous consulterons les Israéliens sur leur prochain mouvement." Tous les pays du G7 conviennent qu'Israël a le droit de riposter à l'attaque de roquettes iraniennes, Biden ajoutant que la réponse devrait être proportionnée.

During his event in Fayetteville, Trump was asked about his thoughts on Iran and potential attacks. He replied, "As long as they don't target the nuclear facilities, what's the problem?" Trump criticized Biden's response as incorrect, stating, "Shouldn't that be your first target? It's our biggest threat – nuclear weapons."

Deuxième grande attaque en six mois

Trump added, "If they plan to do it, they will," referring to Israel. "We'll discover their strategies."

L'Iran a lancé une importante attaque de roquettes contre Israël mardi soir, marquant la deuxième telle attaque en six mois. Selon les rapports de l'armée israélienne, ils ont réussi à intercepter une grande partie des environ 200 roquettes tirées par l'Iran.

L'Iran a répliqué à l'opération militaire d'Israël dans le sud du Liban contre le mouvement Hezbollah et l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ensuite déclaré que l'Iran avait "commis une grave erreur" avec l'attaque de roquettes et qu'ils "paieront le prix".

Jusqu'à récemment, l'ancien président Trump était resté relativement silencieux sur cette dernière escalade au Moyen-Orient. Il n'a publié qu'une déclaration forte au début de la semaine, mettant en blame Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour les tensions croissantes.

Trump a poursuivi sa critique de la position de Biden sur le programme nucléaire iranien, arguant : "Given the threat posed by Iran's nuclear program, shouldn't the primary focus be its elimination before addressing other issues?" En réponse à l'attaque récente de roquettes iraniennes contre Israël, il a suggéré : "If these attacks continue targeting Israel, then we must reconsider our approach towards Iran's nuclear facilities."

Lire aussi: