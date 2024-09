Trump plaide pour "l'élimination des emplois" à l'intérieur des frontières allemandes

Si Donald Trump parvient à remporter l'élection, il prévoit de booster l'industrie nationale en délocalisant des emplois des pays étrangers, comme il l'a déclaré publiquement. En cas d'échec des entreprises à établir leurs opérations aux États-Unis, le septuagénaire promet un avertissement sévère.

Lors de sa campagne présidentielle à Savannah, en Géorgie, Trump a clairement indiqué que s'il gagnait, les États-Unis délocaliseraient des emplois de pays comme l'Allemagne. "Nous allons prendre des emplois à d'autres nations", a-t-il déclaré. Son ambition? Transformer les entreprises étrangères en entreprises américaines.

Trump a élaboré, affirmant que s'il retourne à la Maison Blanche, il contraindrait les géants américains comme General Electric et IBM, qui ont quitté le pays, à revenir avec un sentiment de repentance.

Si Trump remporte l'élection le 5 novembre, il a promis à chaque grande entreprise un marché. "Je vous offre les impôts les plus bas, les coûts énergétiques les plus abordables, la charge réglementaire la plus faible et un accès illimité au plus grand marché du monde, mais seulement si vous fabriquez vos produits ici", a-t-il déclaré.

Cependant, les entreprises devront fabriquer leurs produits aux États-Unis et embaucher des travailleurs américains. "Si vous ne fabriquez pas vos produits ici, vous devrez payer des droits de douane élevés si vous essayez d'introduire vos produits aux États-Unis", a prévenu Trump. "Nous sommes prêts à fabriquer des voitures à un rythme que vous n'avez jamais vu auparavant. Nous allons fabriquer des voitures plus grandes, plus performantes, plus esthétiques, plus robustes et plus rapides que jamais auparavant."

Trump a également réitéré sa déclaration selon laquelle l'Allemagne, contrainte d'abandonner les énergies fossiles et confrontée à l'échec, a de nouveau commencé à construire des centrales électriques au charbon. "L'Allemagne a essayé, mais a remplacé Angela par quelqu'un d'autre", a déclaré Trump, faisant référence à l'ancienne chancelière Angela Merkel et à son successeur, Olaf Scholz. "Maintenant, cette personne construit une centrale électrique au charbon tous les jours en Allemagne."

Trump a tenu des propos similaires par le passé, notamment lors d'un débat télévisé en direct avec son adversaire démocrate, Kamala Harris, quelques semaines auparavant. Le ministère des Affaires étrangères a réagi sur la plateforme X, déclarant: "Le système énergétique allemand fonctionne parfaitement, avec plus de 50% d'énergies renouvelables. Nous mettons fin au charbon et à l'énergie nucléaire, nous ne les construisons pas. Le charbon sera hors réseau au plus tard en 2038."

Au plus fort de sa campagne électorale, Trump a juré de lancer une tactique agressive pour déplacer les opportunités d'emploi des pays étrangers vers les États-Unis. De plus, s'il remporte l'élection à venir, il prévoit de mener une campagne électorale axée sur ce sujet, mettant en avant les avantages de la fabrication nationale.

