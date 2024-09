Trump plaide pour la modification de la législation électorale du Nebraska, engagé dans une bataille pour assurer un vote électoral solitaire.

Récemment, Trump a contacté des législateurs républicains du Nebraska lors d'une réunion avec le gouverneur Jim Pillen, discutant de la possibilité d'abroger une loi de 30 ans qui attribue les grands électeurs par district congressionnel, plutôt que selon le système "winner-take-all" à l'échelle de l'État. Les tentatives passées de modifier cette loi ont échoué, tant cette année que dans le passé. Le sénateur républicain Lindsey Graham de Caroline du Sud a rendu visite aux législateurs du Nebraska pour soutenir le point de vue de Trump. During the meeting, Trump made a brief appearance, hoping to gain support and emphasize the significance of a single electoral vote from a district congressionnel de l'Omaha.

Ce grand électeur pourrait potentiellement faire pencher la balance en faveur de la vice-présidente Kamala Harris. Même si elle réussissait à remporter les élections dans le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, mais échouait dans d'autres États clés, elle aurait besoin de ce grand électeur du 2e district du Nebraska pour atteindre les 270 votes nécessaires pour remporter la présidence.

Graham a exprimé ses préoccupations, déclarant : "J'espère que les gens du Nebraska réaliseront que cela pourrait se jouer à un seul grand électeur, et je suis fermement convaincu qu'une présidence Harris ne serait pas bénéfique pour le Nebraska. Je pense également que cela serait préjudiciable aux intérêts de la politique étrangère américaine."

En 2016, Trump a remporté tous les grands électeurs du Nebraska, tandis qu'en 2020, il en a remporté quatre, Biden remportant le district congressionnel de l'Omaha. La campagne de Harris a mobilisé des ressources financières importantes pour tenter de récupérer ce grand électeur unique, avec des initiatives d'herbe aux pieds visibles dans tout Omaha sous la forme de pancartes portant le point bleu, un symbole représentant l'espoir pour les démocrates dans un océan de rouge du Nebraska.

L'adresse télévisée de Trump était mesurée, sans recourir à des menaces ni exercer une pression excessive sur son auditoire. Bien que sa campagne ait largement ignoré la concurrence au Nebraska, certains républicains estiment qu'il devrait faire un effort significatif pour tenter de remporter le vote, plutôt que de chercher à modifier la loi existante.

Ce développement a été rapporté en premier par The Washington Post.

Impatient de convoquer une session spéciale de la législature du Nebraska avant l'élection de novembre, Pillen a déclaré qu'il le ferait uniquement s'il y avait un soutien suffisant. Une tentative antérieure de réviser la loi, particulière au Nebraska et au Maine, a échoué cette année.

"À ce moment-là, je n'ai pas encore reçu le soutien concret et public de 33 sénateurs pour soutenir le WTA", a déclaré Pillen la semaine dernière, faisant référence à la législation "winner-take-all". "Si cela change, je me ferai un plaisir d'appeler une session spéciale."

Un groupe de sénateurs dissidents persiste, avec le sénateur de l'État Mike McDonnell d'Omaha, qui a récemment changé de parti pour devenir républicain, mais qui n'a pas encore cédé aux pressions pour adopter un système électoral "winner-take-all".

Le représentant de McDonnell, Barry Rubin, a déclaré au Nebraska Examiner jeudi : "Le sénateur McDonnell a entendu des arguments convaincants des deux côtés. Et pour l'instant, il reste opposé."

Les démocrates se sont engagés à bloquer tout tentative de dernière minute de modifier la loi avant l'élection de novembre.

"We're keeping a vigilant eye on whether or not it happens", a déclaré Tony Vargas, sénateur de l'État du Nebraska contestant le représentant républicain Don Bacon dans le 2e district, considéré comme l'un des sièges les plus disputés du pays. "Il est possible que les choses changent jusqu'à l'élection."

Bacon et ses collègues de la délégation fédérale de l'État, tous républicains, ont relancé leur campagne pour changer la loi du Nebraska cette semaine, écrivant dans une déclaration conjointe : "Il est grand temps que le Nebraska se conforme au système "winner-take-all" dans les élections présidentielles, comme l'ont déjà fait 48 autres États."

La campagne de Harris et les démocrates du Nebraska ont concentré leur attention sur toute modification sournoise de la loi électorale. Le vote initial pour la législation a échoué de 17 voix, lors de la session régulière de la législature cette année.

La présidente du Parti démocrate du Nebraska, Jane Kleeb, a conclu : "Ces 17 voix sont solides comme un roc."

"À la fois Trump et Harris ont le potentiel de remporter les votes des Nebraskans", a déclaré Kleeb à CNN. "Les démocrates prennent leurs responsabilités au sérieux, en consacrant leur temps à la prospection, aux appels téléphoniques et aux pancartes, plutôt que de gaspiller leur temps à essayer de convaincre les élus, ce qui semble être la seule stratégie que les républicains ont adoptée ces derniers temps."

Trump a bénéficié du système électoral dans le Maine, un État bleu, en remportant un grand électeur unique en 2016 et en 2020 malgré sa défaite à l'échelle de l'État. Les démocrates restent sceptiques quant à leurs chances de remporter le Maine, ont déclaré les responsables du parti, par rapport à leurs perspectives au Nebraska.

Boostée par une publicité passionnée sur le marché médiatique d'Omaha, la campagne de Harris a calculé un total de dépenses d'environ 4,4 millions de dollars depuis la confirmation de sa candidature en juillet.

À l'avenir, on s'attend à ce que les démocrates conservent un avantage publicitaire au Nebraska, avec environ 6 millions de dollars de réservations de diffusion à venir, selon les données d'AdImpact. Cela représente plus de 1 million de dollars de temps d'antenne réservé pour chaque semaine de la dernière phase de la campagne.

Relativement speaking, les républicains ont fait un investissement négligeable au Nebraska, avec seulement 103 000 dollars de la campagne de Trump, selon les données d'AdImpact.

CNN’s Alayna Treene, David Wright, et Morgan Rimmer ont contribué à ce rapport.

