Trump plaide innocent dans le cadre d'allégations de fraude présumée

Juge Tanya Chutkan, gérant la situation, a accordé à Trump la possibilité d'éviter l'audience judiciaire imminente, qui est maintenant prévue pour jeudi.

Le procureur spécial Jack Smith a publié une mise à jour de l'acte d'accusation contre Trump à la fin août dans l'affaire de manipulation électorale, en se concentrant sur les tentatives de Trump de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020.

Les nouvelles infractions de Smith tiennent compte de la décision de juillet de la Cour suprême sur l'immunité partielle des présidents pour les actions officielles, qui continue de faire autorité même après la fin de leur mandat.

Dans son acte d'accusation, Smith réaffirme toutes les allégations précédentes contre Trump : conspiration pour tromper les États-Unis, obstruction d'une procédure officielle, conspiration pour obstruction d'une procédure officielle et conspiration contre le droit des citoyens de voter. Deux de ces chefs d'accusation peuvent entraîner une peine maximale de 20 ans de prison.

Les chefs d'accusation suggèrent que Trump a essayé de contrecarrer la reconnaissance de la victoire de Biden par le Congrès américain. Le Capitole a été envahi par les partisans de Trump le 6 janvier 2021 pendant cette période de certification. Avant cela, Trump a incité ses partisans avec des allégations non étayées de manipulation électorale.

Compte tenu de la complexité de distinguer entre les actions officielles et personnelles de Trump, un début de procès avant l'élection du 5 novembre est peu probable. Ce report est une victoire importante pour Trump. S'il récupère la Maison Blanche, il pourrait ordonner au département de la Justice d'abandonner les poursuites.

Trump est confronté à plusieurs poursuites judiciaires en cours. La décision d'immunité pourrait également avoir un impact sur son procès en Géorgie, où il est accusé de tentatives de manipulation électorale. Aucune date de procès n'a été fixée pour cette affaire non plus.

Dans une autre affaire, un jury de New York a déclaré Trump coupable de falsification de documents commerciaux pour dissimuler un paiement à l'actrice porno Stormy Daniels fin mai. Trump est le premier ancien président américain à recevoir une condamnation pénale.

Sa peine dans cette affaire n'a pas encore été prononcée, avec une date provisoire fixée au 18 septembre. Cependant, l'équipe juridique de Trump a demandé l'annulation du verdict de culpabilité en raison de la décision d'immunité.

Le procureur, dirigé par le procureur spécial Jack Smith, poursuit l'affaire de manipulation électorale contre Trump, en invoquant ses tentatives de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020.

