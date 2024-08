- Trump participant à l'événement de dépôt de couronnes

Candidat à la présidence Donald Trump a rendu hommage à Arlington National Cemetery aux soldats américains qui ont péri trois ans plus tôt dans une attaque suicide en Afghanistan. Certains membres de leur famille étaient également présents. Sur sa plateforme personnelle, le septuagénaire a qualifié le retrait d'Afghanistan de "moment le plus humiliant de l'histoire de notre nation" et a continué de critiquer l'administration du président Joe Biden pour son incompétence.

Incident tragique à Kaboul

Au cours du retrait militaire américain d'Afghanistan, plus de 170 Afghans ainsi que 11 soldats américains et 2 soldates ont été tués dans une attaque à l'aéroport de Kaboul. Trump a fréquemment critiqué Biden et son administration pour l'évacuation chaotique, utilisant cela comme un argument politique chargé. Le candidat républicain vise à reconquérir la Maison Blanche lors de l'élection présidentielle du 5 novembre, face à la vice-présidente de Biden, Kamala Harris.

Ni Biden ni Harris n'ont assisté à la cérémonie de dépôt de gerbe à Arlington. Harris a déclaré qu'elle pleure chaque jour pour les militaires américains tombés, ses pensées allant vers leur famille et leurs proches. "Mon cœur est rempli de tristesse pour leur douleur et leur perte." Biden a déclaré : "Nous ne devons jamais oublier le lourd coût de notre liberté." Les victimes ont été saluées comme de "vrais patriotes".

Temps privé de Biden

Biden passe cette semaine dans sa résidence privée à Rehoboth Beach, dans le Delaware, et n'a fait aucune apparition publique jusqu'à présent. L'année dernière, le octogénaire n'a également fait aucune apparition publique après son discours lors de la convention du Parti démocrate à Chicago le lundi. Il et sa femme Jill ont passé du temps dans une luxueuse propriété de leur ami en Californie avant de se rendre à Rehoboth Beach le dimanche.

Trump a utilisé l'incident tragique de Kaboul lors de sa campagne électorale, critiquant fréquemment l'administration de Biden pour l'évacuation chaotique et la qualifiant de "point politique chargé". Lors de l'élection présidentielle du 5 novembre, il vise à reconquérir la Maison Blanche, face à la vice-présidente de Biden, Kamala Harris.

Malgré les critiques de Trump, ni Biden ni Harris n'ont assisté à l'événement de campagne électorale à Arlington, mais Biden a exprimé ses condoléances aux familles des soldats tombés, les qualifiant de "vrais patriotes".

Lire aussi: