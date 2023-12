Trump ne devrait pas être autorisé à utiliser la salle d'audience pour semer la désinformation, selon l'avocat spécial

Le dossier expose certains des paramètres cruciaux que les procureurs du bureau de l'avocat spécial Jack Smith recherchent alors qu'ils continuent à se préparer à faire face à un jury lors du prochain procès pénal de M. Trump.

"La Cour ne devrait pas permettre à l'accusé de transformer la salle d'audience en un forum dans lequel il propage une désinformation non pertinente, et devrait rejeter sa tentative d'injecter de la politique dans cette procédure", ont écrit les procureurs dans un nouveau document déposé au tribunal mercredi.

Les procureurs affirment que l'ancien président pourrait tenter de politiser le procès afin de convaincre les jurés d'ignorer les faits de l'affaire et de l'acquitter parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'accusation, et non sur la base d'une quelconque norme juridique.

Les procureurs demandent également à la Cour d'interdire à M. Trump de suggérer que l'administration Biden a ordonné que l'affaire soit portée contre lui pour des raisons politiques.

"Même si l'accusé aimerait qu'il en soit autrement, ce procès devrait porter sur les faits et la loi, et non sur la politique", ont écrit les procureurs.

La plupart des procédures dans cette affaire ont été suspendues, car un appel est en cours pour déterminer si M. Trump peut être protégé des poursuites en raison de l'immunité présidentielle.

La question des protections présidentielles que M. Trump espère utiliser dans le cadre de sa défense devra être réglée avant que M. Trump ne soit jugé, ce qui est actuellement prévu pour mars 2024. Il est également probable que toute décision des juges d'appel sera portée devant la Cour suprême.

Toutefois, le bureau de M. Smith continue de respecter les délais fixés dans l'affaire, indiquant qu'il espère que le procès aura lieu au printemps, au cas où les appels seraient réglés rapidement.

M. Trump doit répondre de quatre chefs d'accusation dans cette affaire, notamment de conspiration en vue de frauder les États-Unis et d'obstruction à une procédure officielle. L'ancien président a plaidé non coupable.

Source: edition.cnn.com