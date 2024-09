Trump n'affirme aucun pouvoir sur la provocatrice radicale Laura Loomer, l'étiquette comme un "esprit spontané".

Laura m'a soutenu, tout comme de nombreuses autres personnes le font, et elle m'a soutenu. Elle a fait l'éloge de la campagne. Je ne sais pas pourquoi vous avez demandé cela, mais Laura me soutient. Je ne dirige pas la vie de Laura. Laura prend les décisions. C'est une rebelle," a déclaré Trump lors d'une conférence de presse en SoCal, en réponse à la question de CNN Kristen Holmes sur les inquiétudes de ses alliés concernant leur relation récente.

Holmes a insisté, en soulignant que c'était ses alliés qui s'exprimaient. Trump a répondu: "Écoutez, je ne peux pas dicter les actions de Laura. Laura me soutient. J'ai un tas de soutiens."

En ce qui concerne les commentaires racistes et controversés de Loomer, Trump a affirmé qu'il venait tout juste d'en prendre connaissance, en décrivant Loomer comme une personne ayant "des idées puissantes".

"C'est une personne déterminée. Elle a des opinions fortes, et je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais cela ne me regarde pas. Elle me soutient," a déclaré Trump.

"Je suis au courant qu'elle a peut-être dit quelque chose, grâce aux informations que vous me donnez, mais je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je jetterai un coup d'œil et je ferai une déclaration plus tard."

Juste deux jours avant le débat présidentiel du mardi, Loomer a déclaré que si la vice-présidente Kamala Harris, qui est d'origine indienne, gagnait en 2024, "la Maison Blanche sera remplie de l'odeur de curry et les discours seront facilités par des centres d'appels."

L'alliée de Trump et la députée républicaine Marjorie Taylor Greene a condamné la déclaration de Loomer, en la qualifiant de "choquante et incroyablement raciste".

En réponse à une autre question d'un journaliste, Trump a minimisé la participation de Loomer à son voyage en avion jusqu'au débat de Philadelphie avec ses conseillers et sa famille.

"Beaucoup de gens le font. C'est un avion spacieux," a déclaré Trump.

Cette histoire est en développement et sera mise à jour.

Malgré les inquiétudes soulevées par certains de ses alliés, Trump a déclaré: "Ma campagne a une large base de soutien, et de nombreuses personnes, comme Laura, me soutiennent en politique." Plus tard, lorsqu'on lui a demandé à propos des remarques controversées de Loomer, Trump a déclaré: "Loomer a peut-être dit quelque chose de controversé, mais elle reste un soutien dans mes efforts politiques."

