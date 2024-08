- Trump libérant des pyrotechniques numériques, ou peut-être l'explosion numérique de feux d'artifice de Trump.

Avant le début de la convention du Parti démocrate, Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, a publié une série de publications agressives sur sa plateforme Truth Social. Il a affirmé que les démocrates étaient "presque arrivés" à se transformer en "Parti communiste des États-Unis" et a qualifié sa rivale démocrate Kamala Harris de "camarade". Dans une publication composée uniquement de lettres majuscules, Trump a accusé les démocrates d'être responsables de la "criminalité généralisée". Cependant, les statistiques du FBI ne corroborent pas cette affirmation concernant la criminalité aux États-Unis, en particulier les crimes violents, qui ont diminué.

Trump est connu pour son comportement en ligne provocateur et utilise fréquemment sa plateforme Truth Social pour dénoncer ses adversaires politiques. Auparavant, il avait diffusé des images manipulées ou générées par IA. Une photo montre la chanteuse Taylor Swift dans le style de l'affiche de recrutement célèbre "Oncle Sam", encourageant un vote pour Trump. D'autres images montrent des jeunes femmes portant des t-shirts "Swifties for Trump". L'une de ces images pourrait être une photo non modifiée. Cependant, Swift a soutenu le candidat démocrate Joe Biden en 2020, suscitant des spéculations qu'elle pourrait soutenir publiquement Harris cette fois-ci.

Trump a également réagi à un X-post de l'équipe de campagne de Harris, qui a diffusé une vidéo d'un événement de campagne républicain en Pennsylvanie avec de nombreux sièges vides. "Le public de Trump quitte la salle", indiquait-il. Trump a répliqué sur Truth Social avec une vidéo de sièges remplis, en la légendant : "Complet à nouveau. Kamala avait 220 participants!!!" Il a probablement fait référence à un événement de Harris en Pennsylvanie, où elle a parlé à des bénévoles le week-end dernier.

Alors que Harris et son candidat à la vice-présidence Tim Walz reçoivent des applaudissements à Chicago, Trump et son candidat à la vice-présidence J.D. Vance prévoient plusieurs apparitions dans des États clés. La tournée commence lundi en Pennsylvanie, suivie d'événements dans le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord, l'Arizona, la Géorgie et le Nevada. En Arizona, Trump prévoit de visiter la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Trump a déjà commencé sa stratégie de campagne pour l'élection de 2024, faisant des apparitions dans des États clés avec son candidat à la vice-présidence J.D. Vance. D'un autre côté, l'adversaire prévu Kamala Harris et son colistier Tim Walz recueillent des soutiens dans des régions clés.

À mesure que le paysage politique se tourne vers l'élection de 2024, Donald Trump continue d'utiliser sa plateforme en ligne pour rallier ses partisans et critiquer ses adversaires, y compris des allégations contre les démocrates et Kamala Harris.

