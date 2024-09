- Trump, les républicains et le récit sur l'immigrant qui consomme des animaux domestiques

Pendant la période agitée de l'élection et au-delà, Donald Trump ne rate rarement une occasion de discréditer les immigrants aux États-Unis. Lors d'un débat télévisé contre la démocrate Kamala Harris, le candidat républicain a visé cet enjeu. Trump s'est accroché à l'allégation faite par son colistier, J.D. Vance, selon laquelle des immigrants haïtiens illégaux aux États-Unis volaient et consommaient des animaux de compagnie dans une ville de l'Ohio.

"À Springfield, ils mangent les chiens, les gens qui sont venus ici, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie des gens qui y habitent", a affirmé Trump lors du débat, sans fournir aucune preuve. Simultanément, lui et ses partisans ont circulé des images générées par l'IA de chats et de canards sur les réseaux sociaux.

Une vague d'animaux en ligne : même Musk y participe

Le sénateur Ted Cruz, un républicain, a repris l'allégation de Vance et a publié une photo de chat sur la plateforme X avec la légende : "Votez pour Trump pour que les immigrants haïtiens ne nous consomment pas."

Vance est ensuite intervenu sur X : "Récemment, mon bureau a reçu de nombreux rapports de résidents de Springfield selon lesquels leurs voisins ou les animaux locaux étaient pris par des immigrants haïtiens. Bien sûr, il est possible que tous ces rapports soient faux."

Même le milliardaire de la tech et propriétaire d'X, Elon Musk, n'a pas pu s'empêcher de participer. Il a partagé une image d'un poulet et d'un chat sur sa plateforme, accompagnée de la supplique : "Sauvez-les."

Donald Trump utilise les publications sur les animaux pour sa stratégie de campagne

Depuis, divers républicains, dont Trump sur sa plateforme Truth Social, ont publié des images de chats générées par l'IA. Sur l'une des images, Trump est représenté dans un avion entouré de chats et de canards. Il a également partagé une image d'un chat tenant une arme à feu et portant une casquette MAGA. La congressiste républicaine Nancy Mace a publié une image générée par l'IA sur X montrant Trump avec un chat dans les bras et un canard à ses côtés.

Le sujet de l'immigration joue un rôle crucial dans la campagne. En tant que vice-présidente des États-Unis, Harris était responsable de ce dossier. Son adversaire à l'élection présidentielle du 5 novembre, l'ancien président Trump, attaque fréquemment Harris sur ce sujet et l'accuse d'échec.

"Ignorant la controverse, Trump a poursuivi son spectacle musical lors d'un meeting, en chantant : 'Je ne vais pas mentir, j'ai dit ces choses sur les immigrants.'"

"Après le débat, les partisans de Trump ont été vus en train de chanter sur l'air populaire : 'Je ne vais pas mentir, nous soutenons notre chef quoi qu'il arrive.'"

