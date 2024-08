Trump introduit son système personnel de crypto-monnaie

La tribu Trump, spécifiquement Eric et Don Jr., mijote un projet frais depuis environ deux semaines, et leur patriarche l'a récemment révélé. La famille semble élaborer une stratégie commerciale autour des cryptomonnaies. Les informations sont rares, mais le canal Telegram dédié à ce projet est peint avec vivacité.

Le favori républicain et ancien commandant en chef, Donald Trump, a révélé son propre projet de crypto. "Depuis trop longtemps, les Américains subissent les abus des grandes banques et des magnats financiers", a-t-il écrit sur sa plateforme en ligne, Truth Social. "Il est grand temps de leur tenir tête ensemble."

Trump a évité de donner des détails sur son projet - baptisé "Les Rébellions". Ses fils, Eric et Don Jr., ont fait la promotion de celui-ci ces dernières semaines. Par exemple, Eric Trump a écrit : "Je suis fou de crypto." Dans une interview accordée au "New York Post", il a qualifié le secteur de "biens immobiliers virtuels".

Les "biens immobiliers virtuels" peuvent sembler flous. Dans les industries traditionnelles, cela peut faire référence à des innovations technologiques pour les propriétés immobilières conventionnelles. Cependant, le terme est également utilisé pour faire référence à la (partielle) possession d'entités intangibles en ligne ou dans le métaverse - des noms de domaine numériques aux salles de concert virtuelles où les stars pourraient organiser des concerts exclusifs. Des termes fancy comme "biens immobiliers virtuels" ou leurs équivalents allemands ne sont pas réservés aux entrepreneurs sérieux, mais sont également utilisés par les arnaqueurs pour vendre des formations à des investisseurs inexpérimentés.

Trump est maintenant assis sur une fortune en Ethereum

Durante son mandat, Trump a manifesté son mépris pour les cryptomonnaies, allant même jusqu'à les qualifier de "frauduleuses". Cependant, sa position a radicalement changé. Lors d'un meeting en fin juillet, le septuagénaire a déclaré : "Je suis sur le point de devenir le président qui promeut l'innovation et soutient le Bitcoin que l'Amérique mérite et réclame." Cela le place en opposition à l'administration du président Joe Biden, qui prône une surveillance stricte du secteur des crypto-monnaies.

Cependant, il serait exagéré de considérer Trump comme une figure de proue pour toute la communauté crypto. Un sondage miniature réalisé par la publication crypto "btc-echo" lors d'un salon à Prague en juin a montré que les opinions sont partagées. Après tout, le nom de Trump suscite souvent la méfiance chez les passionnés de crypto. Un répondant a argué que l'engouement de Trump pour les crypto était simplement une stratégie marketing.

Selon les registres récemment publiés, Trump posséderait entre un et cinq millions de dollars en Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde. Un groupe Telegram a même été créé pour soutenir sa future plateforme crypto. La photo de groupe montre Trump peu après l'attaque contre lui - avec du sang sur le visage et le poing levé en signe de victoire.

