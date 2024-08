Trump interprète la chanson "Titanic" - Céline Dion est indignée

Alors que Kamala Harris fait campagne sur l'hymne à l'émancipation de Beyoncé "Freedom", Donald Trump utilise le classique du "Titanic" "Mon cœur te dictera". Cependant, contrairement à sa rivale démocrate, le républicain s'est attiré les foudres de la chanteuse. La chanteuse canadienne Céline Dion a interdit l'utilisation de son tube "My Heart Will Go On" lors d'un meeting de campagne du candidat républicain à l'élection présidentielle dans l'État du Montana. L'utilisation de la chanson titre du blockbuster de 1997, ainsi que d'une vidéo, n'était "en aucun cas" autorisée, ont expliqué les équipes de Dion et Sony Music Entertainment sur Twitter. Dion ne cautionne pas cette utilisation, ni aucune similaire. "Et vraiment, cette chanson ?" a ajouté le communiqué, faisant référence à la célèbre ballade du film oscarisé sur le célèbre naufrage. Certains internautes font déjà le parallèle entre la campagne de Trump et le navire sombrant. Alors que Trump reste en tête des sondages nationaux, la candidate démocrate à l'élection présidentielle Kamala Harris est actuellement en tête de son challenger républicain dans trois États cruciaux, selon les derniers sondages. Selon les sondages du New York Times et de Siena College, Harris obtient 50% des intentions de vote dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, contre 46% pour Trump. Ces trois États du Midwest sont essentiels pour remporter l'élection présidentielle le 5 novembre. Les démocrates trouvent de l'encouragement dans l'enthousiasme suscité par la candidature de Harris, de nombreux partisans exprimant leur soulagement que le président sortant Joe Biden, âgé de 81 ans, ne soit plus en lice pour la Maison Blanche. L'enthousiasme pour Harris et son colistier Tim Walz a ralenti la croissance du soutien à Trump, qui avait connu un regain après l'attaque contre lui le 13 juillet et la Convention nationale républicaine.

