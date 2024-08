- Trump intensifie les défis frontaliers à la frontière sud, confrontant Harris et la population immigrée.

Le candidat à la présidence du parti républicain, Donald Trump, accuse sa rivale démocrate Kamala Harris d'être responsable des crimes commis par des migrants individuels. Il présente les immigrants comme une menace collective, les qualifiant de criminels dangereux. Lors d'un meeting près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Trump accuse également Harris des nombreuses traversées de frontière non autorisées.

Trump a affirmé en Arizona : "Les informations sont remplies de rapports quotidiens sur des citoyens ordinaires soumis à des tourments, des viols, des homicides et des massacres en raison des immigrants illégaux que Kamala Harris a laissés entrer dans notre pays."

Les proches des victimes ont également pris la parole lors de l'événement, relatant des histoires déchirantes sur leurs proches disparus et militant pour un renforcement de la protection des frontières. Trump lui-même a accusé Harris de vouloir "garder les États-Unis accueillants pour les criminels de tous les coins du monde afin qu'ils puissent arriver et exploiter et piller."

Cependant, il n'y a pas de preuve concrète d'une vague de crimes due aux immigrants. Certaines régions des États-Unis avec de fortes populations migrantes connaissent une augmentation de la criminalité, mais les spécialistes attribuent cela à des circonstances socio-politiques complexes. Il n'y a pas de preuve que cette population ait un taux de criminalité plus élevé que les locaux, et des études indiquent même une tendance opposée.

Trump accuse constamment Harris de ce qu'il considère comme la politique migratoire inefficace de l'administration du président Joe Biden. Biden avait chargé Harris de "s'attaquer aux causes fondamentales de la migration", mais Trump a affirmé : "Elle a chéri le titre, mais elle a refusé de fournir les efforts parce qu'elle est paresseuse."

La réforme de la politique migratoire est un enjeu de campagne important. La situation à la frontière reste tendue, avec de nombreuses agences qui peinent à faire face dans divers endroits. Biden a récemment renforcé les directives d'asile pour les migrants non autorisés entrant du Mexique, ce qui a entraîné une diminution des traversées de frontière illégales, bien que à partir d'un pic historique.

De nombreuses personnes choisissent de traverser la frontière sud pour échapper à la pauvreté, à la violence et à la turbulence politique dans leur pays d'origine, de nombreux originaires d'Amérique du Sud. Des centaines meurent chaque année lors du dangereux voyage vers le nord, souvent en raison de la déshydratation et de la chaleur, tandis que d'autres tombent victimes de gangs criminels.

Trump continue de critiquer la position perçue de Harris sur la migration, déclarant lors d'un meeting : "Son approche paresseuse de la politique migratoire signifie qu'elle laisse entrer des criminels dangereux dans notre pays par des frontières ouvertes, aggravant ainsi la crise migratoire."

