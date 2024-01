Trump, Haley et DeSantis qualifiés pour le débat de CNN dans l'Iowa

Mme Haley et M. DeSantis ont déclaré qu'ils participeraient au débat, qui aura lieu le 10 janvier à 21 heures (heure de l'Est) à l'université Drake de Des Moines, dans l'Iowa. M. Trump, qui n'a pas participé aux quatre premiers débats des primaires du GOP en 2024, ne l'a pas fait.

Cinq jours seulement avant que les caucus de l'Iowa ne donnent le coup d'envoi de la course à l'investiture du GOP, deux candidats s'affronteront en tête-à-tête pour s'imposer comme la seule alternative claire du parti à l'ancien président.

Le chemin de M. DeSantis vers l'investiture du GOP dépend probablement d'une bonne performance lors des caucus du 15 janvier dans l'Iowa. Mme Haley, quant à elle, est montée dans les sondages dans le New Hampshire, où une bonne performance lors de la primaire du 23 janvier pourrait également servir de tremplin avant la primaire du 24 février dans son État d'origine.

Mme Haley et M. DeSantis participeront également à des réunions publiques sur CNN jeudi.

Ces derniers jours, M. DeSantis a critiqué à plusieurs reprises M. Trump pour son refus de participer aux débats des primaires du GOP.

"Il n'a pas voulu venir ici et répondre aux questions", a déclaré M. DeSantis aux journalistes la semaine dernière à Elkader, dans l'Iowa. "Il est parachuté pour un discours de 30, 45 minutes et il s'en va, au lieu d'écouter les habitants de l'Iowa, de répondre aux questions et de faire, je pense, ce qu'il faut pour gagner.

Le débat de CNN dans l'Iowa sera animé par les présentateurs de CNN Jake Tapper et Dana Bash.

Pour pouvoir participer au débat de l'Iowa, les candidats doivent obtenir au moins 10 % dans trois sondages nationaux et/ou de l'Iowa réalisés auprès d'électeurs républicains ayant participé aux caucus ou aux primaires et répondant aux normes de CNN en matière d'information, selon la chaîne. L'un des trois sondages doit être un sondage approuvé par CNN auprès des électeurs républicains probables de l'Iowa. La fenêtre de qualification des sondages pour le débat de l'Iowa s'est achevée mardi à midi.

Trois candidats actuels qui sont apparus sur scène lors de débats précédents - l'entrepreneur Vivek Ramaswamy, l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l'ancien gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson - n'ont pas satisfait à ces critères de qualification.

CNN organisera un deuxième débat le 21 janvier dans le New Hampshire, au New England College, avant les primaires de cet État. Le lieu avait été initialement annoncé comme étant le St. Anselm College.

Kit Maher, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com