Trump fait une remarque désobligeante à Harris, la qualifiant de " handicapée intellectuelle "

Dans une petite municipalité nichée au cœur de l'État indécis du Wisconsin, le candidat républicain à la présidentielle s'est lancé dans une diatribe : During his speech, Trump attacks his Democratic opponent, intertwining slurs with anti-immigrant sentiments. Harris maintains a composed demeanor in response.

Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, a lancé une violente attaque contre sa rivale démocrate, Kamala Harris, la qualifiant de "débile mentale." "Joe Biden est débile mental. Kamala est née comme ça," a déclaré Trump à ses partisans aux abords de Prairie du Chien dans le Wisconsin. "Elle est née comme ça. Et si vous y réfléchissez, seul un individu débile mental pourrait avoir laissé une telle situation se produire dans notre pays," a-t-il déclaré en référence au sujet controversé de l'immigration qui domine la campagne.

Des villes comme Prairie du Chien, selon Trump, abritent des peurs envers les migrants. "Ils violent, volent, pillent, brûlent et tuent les gens des États-Unis d'Amérique." En référence aux immigrants illégaux, qu'il a qualifiés de "bêtes", Trump a déclaré qu'ils volaient des emplois aux minorités et aux travailleurs syndiqués. Il a ajouté : "Ils vous attaqueront dans votre propre cuisine."

Les allégations racistes et non étayées de Trump semblaient être une réponse à la visite de Harris à la frontière mexicaine la veille, qui l'avait visiblement énervé. During her visit to Arizona, Harris demonstrated an unyielding stance on immigration policy, vowing to implement more stringent regulations. The US, she emphasized, has "the responsibility to establish guidelines at our border and enforce them." She deemed this "extremely serious."

Trump favorable à la suppression des médias

La politique migratoire est souvent perçue comme une vulnérabilité dans le dossier de Harris en tant que vice-présidente de Biden. Une majorité considérable soutient Trump sur ce sujet crucial pour les électeurs lors de l'élection de novembre prochain. La visite de Harris à la frontière entre les États-Unis et le Mexique était donc une occasion de faire pencher la balance sur ce sujet de campagne crucial.

Trump a grommelé au Wisconsin que même la chaîne conservatrice Fox News avait rapporté sur l'événement nationalement diffusé de Harris. "Ils ne devraient pas être autorisés à le couvrir," a déclaré Trump. Le populiste d'extrême droite a également accusé la vice-présidente elle-même, la qualifiant de "menteuse."

La même vieille tactique

Entre-temps, Harris s'est engagée dans des activités philanthropiques à San Francisco, en Californie, samedi. Là, elle a déclaré : "Trump utilise la même vieille tactique que nous entendons depuis des années." "Cette élection porte sur deux visions radicalement différentes pour notre pays, et nous voyons cette division sur la campagne," a-t-elle déclaré.

Malgré le fait que Harris mette le concurrent républicain sur la défensive pendant la campagne, les sondages suggèrent une course serrée pour l'élection présidentielle du 5 novembre. Finalement, les résultats dans quelques États indécis, tels que le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan, pourraient déterminer le vainqueur de l'élection. Le Wisconsin fait partie d'un groupe de sept États américains où la course est particulièrement serrée.

Trump, frustré par la couverture médiatique de la visite de Kamala Harris à la frontière mexicaine, a déclaré : "Je ne vais pas les laisser la couvrir comme ça," en référence à Fox News.

Malgré les attaques et les accusations intensifiées de Trump, Harris a répondu : "Je ne vais pas m'engager dans ce genre de rhétorique."

