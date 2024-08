Trump fait preuve d'une aversion pour ABBA.

Il semble que l'équipe de campagne de Trump a de nouveau utilisé des chansons de musiciens sans obtenir l'autorisation nécessaire, choisissant cette fois des titres du célèbre groupe suédois de pop ABBA. Selon The Guardian, Universal Music, la maison de disques qui gère les droits d'ABBA, a trouvé des preuves que leur musique a été jouée et affichée lors d'événements de Trump sans avoir obtenu l'approbation appropriée. Universal Music et le label initial d'ABBA, Polar Music, n'ont reçu aucune telle demande de l'équipe de Trump, ce qui suggère qu'il n'a ni la permission ni une licence pour jouer la musique d'ABBA.

Selon les allégations, une série de tubes d'ABBA, tels que "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" et "Money, Money, Money", ont été joués lors d'un événement de campagne de Trump dans le Minnesota. De plus, lors de cet événement, un écran a appelé à des dons tout en affichant des images des membres du groupe ABBA.

Il est de plus en plus évident que la campagne de Trump ignore fréquemment les exigences de licence. Récemment, l'équipe de Beyoncé a fait la une des journaux pour avoir agi contre la campagne de Trump pour avoir utilisé illégalement sa chanson "Freedom", tandis que la famille du défunt musicien Isaac Hayes, ainsi que l'équipe de médias sociaux de Dion, ont également exprimé des préoccupations quant à l'utilisation non autorisée de la musique. Le 10 août, l'équipe de Dion a publié un communiqué public sur Instagram, précisant que la performance non autorisée de son tube "My Heart Will Go On" lors d'un événement de Trump et J.D. Vance dans le Montana n'était "en aucun cas" autorisée, et que Dion ne soutient pas une telle utilisation.

La série de ces incidents de musique non autorisée comprend la diffusion de "Dancing Queen" et "Money, Money, Money" d'ABBA lors des événements de Trump, comme mentionné dans le rapport du Guardian. Universal Music et Polar Music, en tant que titulaires des droits, n'ont toujours pas reçu de demandes d'autorisation ou de licence de l'équipe de campagne de Trump.

